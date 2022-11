von Antonia Berger

Der Zug fällt aus, erst in einer Stunde kommt der nächste, der Bus fährt erst in zwei. Diese Situation dürfte dem ein oder anderen bekannt vorkommen. Gerade auf dem Land sind Bürger in Deutschland vielerorts auf das Auto angewiesen, weil der öffentliche Nahverkehr schlecht ausgebaut ist. Dabei will das Land Baden-Württemberg den öffentlichen Personennahverkehr zu einer vollwertigen Alternative ausbauen. Bis 2030 sollen sich die Fahrgastzahlen verdoppeln.

Man wolle Baden-Württemberg zu einem Pionierland für nachhaltige Mobilität machen, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann. Da das Schienennetz Lücken aufweist und nicht alle Orte angeschlossen sind, fördert das Land seit 2015 auch ein Regiobusprogramm, um Busverbindungen zu erweitern.

Um zehn Linien soll das Regiobusnetz Baden-Württembergs nun erweitert werden, zwei davon sollen auch durch Südbaden rollen. | Bild: Cuko, Katy

Jetzt entstehen auch in der Region neue Busanbindungen. Ab dem 11. Dezember können Fahrgäste mit der Linie 800 zwischen Pfullendorf und Bad Saulgau pendeln. Die jährlichen Kosten von 850.000 Euro teilen sich das Land und der Kreis Sigmaringen.

Ebenfalls freuen dürfen sich Bürger der Städte Furtwangen und Villingen-Schwenningen, zwischen denen zum selben Zeitpunkt die Regiobuslinie 500 startet. Dabei darf man sich nicht irritieren lassen: Unter der Liniennummer 500 verkehrt auch weiterhin ein Regiobus zwischen Sigmaringen, Pfullendorf und Überlingen. Laut einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums sollen die Busse mit Klimaanlage, W-Lan sowie USB-Steckdosen ausgestattet sein und bis 24 Uhr zuverlässig im Stundentakt fahren.

Die neuen Linien Zehn neue Linien verkehren bald im Land. Die Verbindungen sind: Bad Wildbad – Freudenstadt, Bad Saulgau – Pfullendorf, Bad Wurzach – Bad Waldsee, Biberach – Erolzheim, Biberach – Riedlingen, Erolzheim – Memmingen, Furtwangen – Villingen, Laichingen – Bad Urach, Laichingen – Blaubeuren und Tettnang – Wangen.

Hat sich das bisher bestehende Angebot bewährt? „Uns erreichen von den kommunalen Aufgabenträgern sehr positive Rückmeldungen zu den Regiobuslinien“, erklärt Wenke Böhm, Pressesprecherin des Verkehrsministeriums. „Es wurden seit 2015 auch keine der auslaufenden Linien eingestellt, sondern die Zuwendungen konsequent mit Folgeantrag verlängert.“ Eine Summe von 26,6 Millionen Euro steckt das Land nun in den Ausbau weiterer zehn Linien. Damit erreicht das Busnetz eine Länge von rund 1182 Kilometern, was etwa einem Drittel des Schienennetzes entspricht.

In der Region werden die Regiobusse ebenfalls gerne genutzt. Böhm zufolge hätten sich beispielsweise die Fahrgastzahlen der Linie von Sigmaringen nach Überlingen in wenigen Jahre mehr als verdreifacht. Für viele ist der Nahverkehr hier eine ernstzunehmende Alternative zum privaten Auto geworden. Fest etabliert in der Region ist auch die Regiobuslinie 700 zwischen Ravensburg und Konstanz. Zwischen Donaueschingen und Blumberg verkehrt die Linie 900.

Laut Verkehrsministerium konnten durch die Regiobuslinien bereits fast alle Groß- und Kleinstädte, die über keinen Bahnhof verfügen, an das Schienennetz angebunden werden. Für die übrigen Orte könnte dies mit einem weiter wachsenden Regiobusnetz auf mittelfristig 90 Linien auch gelingen.