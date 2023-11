Von wegen Grau! Unsere Leserreporter waren auch diese Woche wieder in der Region unterwegs und haben neben bunten Herbstfarben sogar einige Regenbögen eingefangen. Hier sehen Sie die besten Bilder der Woche.

Bild: Karl-Heinz Armbruster

Dieses tolle Licht- und Farbenspiel über Meersburg hat Leserreporter Karl-Heinz Armbruster eingefangen.

Bild: Leserreporter Vitus Arnold

Diese Gänseschar knipste Leserreporter Vitus Arnold in Grafenhausen.

Bild: Zita Zefferer

Auf dem Rückweg von der Burg Hohenklingen bot sich Zita Zefferer dieser Ausblick auf Stein.

Bild: Leserreporter Klaus Johner

Diese Bodensee-Idylle hat Klaus Johner auf der Insel Reichenau nahe des Yachthafens aufgenommen.

Bild: Leserreporterin Stephanie Scheit

Ein tolles Farbenspiel am Himmel über dem Konstanzer Seerhein hat Stephanie Scheit eingefangen.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

Diese herbstliche Abendstimmung fotografierte Reinhold Köfer vom Landesteg in Immenstaad.

Bild: Leserreporter Manfred Aicheler

Frühes Aufstehen lohnt sich, wie dieser Sonnenaufgang zeigt, den Manfred Aicheler am Jachthafen in Radolfzell eingefangen hat.

Bild: Manfred Aicheler

Bild: Uwe Scheffold

So schön kann Herbstnebel sein – geknipst hat ihn Leserreporter Uwe Scheffold.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

Aprilwetter im November über Friedrichshafen: Wind, Wellen, Sonne, rabenschwarze Wolkenwände, Regenschauer und ein schöner Regenbogen – fotografiert von Leserreporter Reinhold Köfer.

Bild: Leserreporter Artur Stephan

Dieses Panorama am Bergsee in Bad Säckingen hat Artur Stephan geknipst.

Bild: Tanja Brost

Oberhalb von Sipplingen bietet sich dieser schöne Ausblick auf die herbstliche Landschaft und den See.

Bild: Leserreporter Josef Buser

Dieses Vorarlberger Alpenpanorama im herbstlichen Abendlicht wurde von Josef Buser eingesandt.

Bild: Leserreporterin Barbara Mayer

Leserreporterin Barbara Mayer hat diesen wunderschönen Regenbogen in Bodman fotografiert.

Bild: Leserreporter Günther Oberfeuchtner

Diese herbstlichen Farben hat Günther Oberfeuchtner auf dem Bodanrück bei Bodman fotografiert.

Bild: Leserreporter Rainer Kenne

Die Vorarlberger Alpen mit dem Kirchturm in Görwihl im Vordergrund hat Rainer Kenne eingefangen.

Bild: Leserreporter Günter Stader

Und noch ein tolles Farb-Spektakel! Diesmal geknipst von Günter Stader auf der Reichenau.

Bild: Leserreporter Klaus Johner

Wellengang am Bodensee: Klaus Johner hat die herbstliche Stimmung am Bismarckplatz in Meersburg aufgenommen.

Bild: Leserreporter Artur Stephan

Herbstliche Idylle auf dem Bergsee in Bad Säckingen fotografierte Leserreporter Artur Stephan.

Bild: Leserreporter Rolf Wehrle

Diesen doppelten Regenbogen hat Rolf Wehrle zwischen Wolterdingen und Bräunlingen vor die Kameralinse bekommen.