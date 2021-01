Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Seit Dezember gab es in 150 Pflegeheimen Corona-Ausbrüche - jetzt gelten strengere Regeln. Doch die Kritik ist groß

Einen negativen Antigen-Test und FFP2-Maske: Beides müssen Besucher von Pflegeheimen in Baden-Württemberg jetzt vorweisen – nachdem in fünf Wochen 227 Menschen in solchen Einrichtungen im Südwesten starben. Die Evangelische Heimstiftung kritisiert, dass die Tests nicht zwingend vor Ort gemacht werden müssen. Gleichzeitig stellen die Regeln die Betreiber vor große Probleme – und auch Angehörigen berichten von ihren Nöten.