Mitten im Ersten Weltkrieg gelingt einem russischen Kriegsgefangenen eine abenteuerliche Flucht. Nachdem er dem Lager in Laupheim entkommt, macht er sich 75 Kilometer auf den Weg Richtung Bodensee – und überquert ihn in einem Boot aus Wagenplane, Draht und Weidenruten von Langenargen nach Rorschach.

Am frühen Morgen des 12. Juni 1917, im dritten Jahr des Ersten Weltkrieges, erblicken die Berufsfischer in der Rorschacher Bucht und Grenzschutzsoldaten von der Hafenmauer aus ein seltsames Gebilde auf dem See. Vom deutschen Ufer kommend taucht im