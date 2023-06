Baden-Württemberg vor 1 Stunde Prozessbeginn halbes Jahr nach Mädchenmord von Illerkirchberg Eine 14-Jährige stirbt nach einem Messerangriff in Illerkirchberg, ihre 13 Jahre alte Freundin überlebt schwer verletzt. Nun steht ein 27 Jahre alter Flüchtling aus Eritrea in Ulm vor Gericht.

Kerzen und Blumen stehen am Tatort, an dem zwei Mädchen angegriffen wurden. Eine 14-Jährige erlag später ihren schweren Verletzungen. Am Freitag beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. | Bild: Bernd Weißbrod, dpa