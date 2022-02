Am ersten Verhandlungstag im Prozess um mutmaßlichen Menschenhandel und Zwangsprostitution in Aach, Singen und Stockach belastete die Mitangeklagte Lorena J. am Montag ihren bisherigen Lebensgefährten Eugen B. vor dem Amtsgericht Konstanz schwer: Laut ihrem Verteidiger habe sie in der seit August verhängten Untersuchungshaft ihre Menschenwürde wiedererlangt.

Erst durch die räumliche Trennung vom Angeklagten Eugen B., der als mutmaßlicher Kopf einer Zuhälterbande gilt, habe Lorena J. begriffen, wie hörig sie ihm war. Insofern sei sie über das Gerichtsverfahren dankbar.

Sie sei selbst nur eine Sklavin gewesen sein

Von seinen Geschäften habe die 22-Jährige nichts Genaueres gewusst und auch keinen wirtschaftlichen Vorteil gehabt. Der 31-Jährige habe ihr gesagt, dass sie bloß eine Sklavin sei, die nichts zu sagen und alles zu erfüllen hätte, was er befehle, darunter auch sexuelle Praktiken mit Freiern, die sie gar nicht wollte. Die ihr vorgeworfenen Straftaten erkenne sie an, es tue ihr leid. Eugen B. äußerte sich bis Montag Abend nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

