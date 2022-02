Konstanz vor 1 Stunde

Menschenhandels-Prozess: War Lorena J. Täterin und Opfer zugleich? Ihr Freund soll süchtig nach „Sex, Geld und Drogen“ gewesen sein

Der erste Verhandlungstag in Konstanz im Prozess um Freiheitsentzug, Zwangsprostitution und Menschenhandel brachte erschreckende Einblicke in die sexuelle Ausbeutung junger Frauen aus Osteuropa. Was die Angeklagte Lorena J. (22) ihrem Ex und mutmaßlichen Bandenchef Eugen B. (31) vorwirft und was es mit einem geheimnisvollen Fax auf sich hat.