von Jürgen Ruf

Das Trio auf der Anklagebank nimmt den Richterspruch sichtlich zufrieden entgegen. Vor dem Landgericht Freiburg mussten sich die drei Flüchtlinge aus Syrien, 24 und 25 Jahre alt, seit März vor allem wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlichen Vergewaltigung verantworten.

Nur einer der drei Angeklagten bleibt straffrei

Von diesem Hauptvorwurf der Anklage werden sie am Freitag freigesprochen – aus Mangel an Beweisen, wie der Vorsitzende Richter betont. Doch nur einer der drei Männer geht straffrei aus: Den 24 Jahre alten Hauptangeklagten Majd H. verurteilt das Gericht unter anderem wegen versuchter sexueller Nötigung in einem anderen Fall und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von eineinhalb Jahren, ein anderer Angeklagter muss eine Geldstrafe wegen Drogenvergehen zahlen.

Der Strafprozess hatte auch über die Grenzen von Freiburg hinaus Aufsehen erregt: Den drei Angeklagten war vorgeworfen worden, eine damals 20 Jahre alte Frau im September 2017 in der Wohnung des Hauptangeklagten in Freiburg nacheinander vergewaltigt zu haben.

Ähnliches Verbrechen vor Diskothek in Freiburg

Zwei der Männer, die deshalb nun vor Gericht standen, sind der Justiz wegen eines ähnlichen Verbrechens bekannt: Sie standen bereits, neben neun weiteren Angeklagten, wegen der Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen im Oktober 2018 vor einer Diskothek in Freiburg vor Gericht. Sie wurden damals zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt – und waren nun wegen einer Tat angeklagt, die dem Verbrechen vor der Disco stark ähnelte, wie Staatsanwalt Rainer Schmid zum Prozessauftakt sagte.

Doch nach sieben Verhandlungstagen überwiegen die Zweifel: Für eine Verurteilung fehlen mit Blick auf die mögliche Vergewaltigung die Beweise, sagt der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin in der Urteilsbegründung und spricht die drei Männer vom Vorwurf der gemeinschaftlichen Vergewaltigung frei.

Es gab in diesem Fall keine Zeugen

Zeugen der Tat gab es keine – und die drei Angeklagten haben den ganzen Prozess über geschwiegen oder die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Anklage stützte sich so allein auf die Angaben der aus dem Landkreis Waldshut stammenden Frau, die eine Vergewaltigung angezeigt hatte und in dem Prozess Nebenklägerin war. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte sie vor Gericht Ende März zu der angeblichen Vergewaltigung ausgesagt.

Doch ihre Angaben haben sich stark widersprochen und seien so nicht glaubhaft, stellte das Gericht nun fest. Ihre Befragung habe erhebliche Zweifel aufkommen lassen. „Es hat sich nicht sicher feststellen lassen, was in der möglichen Tatnacht geschehen ist“, so der Richter. Es habe Aussage gegen Aussage gestanden – und die Frau als einzige Belastungszeugin sei nicht glaubwürdig gewesen. Daher sei nur Freispruch infrage gekommen.

Majd H., der in beiden Prozessen Hauptangeklagter war, wird nach dem Urteil zurück ins Gefängnis gebracht. Ende Juli vergangenen Jahres war er wegen der Gruppenvergewaltigung vor der Freiburger Diskothek zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Hinzu kommen nun eineinhalb Jahre. Sein Verteidiger hat angekündigt, in Revision zu gehen.