Neun Monate nach einer Messerattacke auf drei Männer in der Singener Südstadt müssen sich ab 13. September acht Mitglieder einer Großfamilie vor Gericht verantworten. Der SÜDKURIER zeigt erstmals Videos von der Polizeifahndung sowie den Festnahmen der Verdächtigen. Und: Warum ein neunter Verdächtiger, ein 48-jähriger Schweizer, noch in diesem Jahr ein eigenes Strafverfahren erhalten wird.

„Abnormal, was in Singen los ist. Sind wir in New York City?“, fragt ein Anwohner entsetzt, als direkt unterhalb von seiner Wohnung in der Singener Innenstadt ein großes Polizeiaufgebot mit Sirene, Blaulicht und Spürhund ausrückt. Das