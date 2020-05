Wer wissen will, wie es um Corona-Tests in der Region steht, hat eine Mammutaufgabe vor sich. Denn Tests werden vom Gesundheitsamt, niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und anderen Gesundheitseinrichtungen durchgeführt. Ja, es gibt Landkreise, die Zahlen zu Tests, Labor-Kapazitäten und Infizierten liefern. Es gibt aber auch Behörden, die sich querstellen, Zuständigkeiten abschieben. Diese Stellen leiten Journalisten an Experten weiter. Der Experte zum Institut, das Institut zum Berufsverband, der Berufsverband zum Vorsitzenden, der Vorsitzende zum Labor. Und das verweist oft zurück auf Behörden.

Das Corona-Wirrwarr führt in die Untiefen der Bürokratie, wird zur Odyssee im Gesundheitssektor. Nicht, weil einem keiner helfen will. Aber entweder ist vielen unklar, wer zuständig und auskunftspflichtig ist. Oder die Zahlen werden nicht einheitlich dokumentiert.

Knapp 10.000 Tests im Landkreis Konstanz

Doch teilweise gibt es sie, die Zahlen. Zum Beispiel für den Landkreis Konstanz. Bis Sonntag, 3. Mai, wurden hier insgesamt 9594 Proben bei den Laboren getestet. An den Informations- und Diagnostikzentren (IDZ) in Singen und Konstanz werden derzeit rund 60 Abstriche pro Tag durchgeführt. In Hochzeiten um Ostern ließen sich ungefähr 90 Personen täglich auf Covid-19 testen – die Proben der Kliniken nicht eingerechnet. Sie werten selbst aus.

„Die Abstrichkapazität des IDZ in Singen liegt bei circa 50 Abstrichen am Tag und in Konstanz bei circa 100 Abstrichen am Tag“, verdeutlicht Jens Bittermann, Sprecher des Landkreises auf Anfrage. Daneben gibt es im Kreis die Labore Brunner und Blessing. Auch sie testen auf Covid-19.

Frithjof Blessing rechnet mit mehr Corona-Tests

„Am Anfang erreichten uns 500 Corona-Tests täglich aus der ganzen Region, zum Beispiel auch aus dem Schwarzwald. Es ist in den letzten zwei Wochen aber weniger geworden“, sagt Frithjof Blessing, Leiter des Singener Labors. In diesen 14 Tagen hatte die Prüfstelle die Möglichkeit, ihre Kapazitäten zu erweitern. Reagenzien wurden aufgefüllt, die Absprache mit dem Gesundheitsamt verbessert. „Wir haben darum gebeten, dass man planbare Abstriche ankündigt. So können wir uns auf die Anzahl besser vorbereiten“, sagt der Laborleiter.

Kommende Woche werden wieder mehr Bewohner von Alten- und Pflegeheimen untersucht. „Wahrscheinlich kommen wir dann wieder auf ein ähnliches Niveau, wie zu Beginn – was die Anzahl der Tests angeht“, sagt Blessing. Die Kapazitätsgrenze ich trotzdem noch lange nicht erreicht. Wie viele andere Labore auch könnte das Singener Labor täglich doppelt so viele Proben auswerten, also bis zu 1000 Stück.

Bis zu 320 Corona-Tests pro Woche im Landkreis Waldshut

Am Hochrhein schwanken die Zahlen der Corona-Tests zwischen 150 und 320 pro Woche. Zu Beginn der Pandemie waren es noch 120 in sieben Tagen, die das Gesundheitsamt durchführte. Tests der niedergelassenen Ärzte kommen hinzu. „Deren Zahl kennen wir nicht“, sagt Landkreis-Sprecherin Susanna Heim.

In den letzten zwei Wochen werden immer mehr Risikopatienten in Alten- und Pflegeheimen auf Covid-19 untersucht. Die positive Nachricht: Obwohl mehr Proben ausgewertet werden, „gibt es deutlich weniger Positiv-Ergebnisse als in den letzten Wochen“, so Heim.

Theoretisch könne man jetzt im ganzen Landkreis Waldshut rund 400 Tests durchführen, weil zusätzliche Laborkapazitäten, die am Anfang der Pandemie nicht zur Verfügung standen, aufgebaut wurden.

2700 Tests im Bodenseekreis seit Beginn der Krise

Seit Beginn der Corona-Krise bis Ostern wurden nach Angaben des Landratsamtes Bodenseekreis im Weingartener Labor insgesamt rund 2700 Abstriche analysiert, die von Kliniken und Praxen im Bodenseekreis eingesandt wurden. Bei rund elf Prozent davon wurde das Virus nachgewiesen. Teilweise wurden Personen auch mehrfach getestet. Dabei wurde die zu Beginn der Krise im Corona-Testzentrum Oberteuringen großzügige Testpraxis nach zwei Wochen eingeschränkt.

Wer die Todeszahlen in der Region miteinander vergleicht, dem fällt auf: Manche Landkreise sind stärker betroffen als andere. Zollernalbkreis Hier sind bis zum Stand 3. Mai, 59 Personen mit Covid-19 gestorben. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist das viel. Landkreis-Sprecherin Maren Hahne hat bisher keine Erklärung für die besorgniserregende Entwicklung, aber: „Wir haben die Zahlen an Todesfällen im Blick und sind alarmiert. Derzeit können wir uns diese noch nicht erklären und gehen den möglichen Ursachen mit Hochdruck nach.“ Kreis Waldshut Auch hier ist die Sterblichkeitsrate höher als in einigen anderen Landkreisen in der Region. Pressesprecherin des Landratsamtes, Susanna Heim, führt den Trend unter anderem darauf zurück, dass in den vergangenen Wochen vor allem Alten- und Pflegeheime betroffen waren. Zu Beginn hätte es noch „kaum ausreichend Schutzausrüstung“ für die Heime gegeben, „weshalb es dort wohl auch vermehrt zu Ansteckungen kam.“ Landkreis Sigmaringen Hier ist die Zahl der Todesopfer ebenfalls verhältnismäßig hoch. Landkreis-Sprecher Tobias Kohlbeck sucht Erklärungsansätze: „Im späteren Verlauf waren auch größere Einrichtungen wie die Mariaberger Heime oder die Rehaklinik in Bad Saulgau betroffen. Klare Gründe für Ausbrüche und Ansteckungsmuster, wie etwa eine Veranstaltung, gibt im Kreis Sigmaringen nicht“, sagt er. Jeder einzelne der 32 Personen aus dem Kreis, die am Corona-Virus verstarben, hätte eine individuelle Krankheitsgeschichte hinter sich. „Warum es gerade diese Personen traf und warum sie verstarben, können wir medizinisch leider nicht begründen“, sagt Kohlbeck.

Zollernalbkreis testet vergangene Woche 1316 Personen

In der vergangenen Woche wurden im Zollernalbkreis 1316 Covid-19-Tests durchgeführt. Seit Beginn der Krise waren es 8369 Proben. Die Testkapazität im Landkreis liegt bei bis zu 800 Proben am Tag. „Hinzu kommen noch die Tests, die von der Corona-Praxis in Schömberg abgestrichen und zusätzlich die Tests, die von anderen Hausärzten gemacht werden. Diese werden in einem anderen Labor außerhalb des Kreises ausgewertet“, teilt Landkreis-Sprecherin Marisa Hahn mit.

Der SÜDKURIER bat auch die Landkreise Sigmaringen und Schwarzwald-Baar um Informationen zu Corona-Tests. Die Rückmeldung: Entweder sei man nicht zuständig, oder die Zahlen lägen nicht vor.

Tests aus der Region werden in ganz Deutschland ausgewertet

Auch der Berufsverband Deutscher Laborärzte (BDL) kann nicht beziffern, wie viele Corona-Tests in den Landkreisen in Südbaden durchgeführt werden und wie groß die Kapazitäten sind. „Ich habe einige Kollegen angefragt. Aber da ist momentan nichts zu machen“, sagt BDL-Pressesprecher Thomas Postina.

Dass die Labore aber flächendeckend ausgelastet sind, sei ein Trugschluss. Das Corona-Virus nehme zwar einen Teil der Arbeit ein, aber „viele Patienten, die normalerweise ihre Blutwerte regelmäßig überprüfen lassen, gehen aus Angst vor der Ansteckung nicht mehr zum Arzt“, sagt Postina. Das sei eine besorgniserregende Entwicklung.

Generell sei es so, dass nicht jedes niedergelassene Labor in der Lage ist diese Tests durchzuführen. Oft müssen die Proben deshalb einen weiten Weg in Kauf nehmen. Deshalb sei es nicht unbedingt entscheidend, wenn die Labore in der Region irgendwann an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen sollten.

So ist die Testlage in Baden-Württemberg 14.150 Tests pro Tag in Laboren möglich Laut einer Umfrage der Laborketten im Land wurden vergangene Woche insgesamt 40.000 Tests durchgeführt, teilt Cornelia Wanke, Geschäftsführerin des Interessenverbands für Akkreditierte Labore in der Medizin, mit. Die Kapazitäten lägen weit höher. Theoretisch wären allein in den Laboren 14.150 Corona-Tests am Tag möglich. 80.000 Test pro Woche erhoben Das Sozialministerium spricht von zuletzt 80.000 getesteten Personen im ganzen Land – in Bezug auf private Labore, Labore an den Unikliniken und am Landesgesundheitsamt. Wie viele Tests auf Landkreisebene gemacht werden und wie groß die Kapazitäten sind, ist den Behörden aber nicht bekannt, weil „hierfür keine Meldepflicht besteht“, teilt Pressesprecherin des Regierungspräsidiums, Julia Christiansen, mit. Auch das Robert-Koch-Institut wollte aufgrund des hohen Aufwands keine Zahlen auf Landkreisebene liefern.

Quer durch Deutschland

Gleiches bestätigt eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts. Die Proben würden quer durch die Bundesrepublik geschickt. Es hätten sich zwar über Jahre viele Handelsbeziehungen zwischen niedergelassenen Ärzten und nahe gelegenen Laboren aufgebaut, die der Sprecherin zufolge auch während Corona genutzt werden. Sobald zu viele Proben einlaufen, könne man aber leicht ausweichen. Manchmal schickten die Labore sogar selbst die Proben einfach an Kollegen weiter, die die Untersuchung dann durchführen.

Das sei leicht und unbürokratisch möglich, weil viele Labore BDL-Sprecher Thomas Postina zufolge in sogenannten Laborketten organisiert sind. Sie teilen sich die Arbeit untereinander auf. Bedeutet: Tests aus der Region landen auf diese Weise durchaus auch in Köln, Kiel, Berlin oder München.