Die privaten Postdienstleister in Deutschland befinden sich in schwierigem Fahrwasser. Kontinuierlich sinkende Briefmengen und die übermächtige Konkurrenz der Deutschen Post AG sorgen zusammen mit stark gestiegenen Löhnen für ein anspruchsvolles unternehmerisches Umfeld.

Die arriva GmbH ist einer der größten privaten Postdienstleister in Baden-Württemberg und seit ihrem Gründungsjahr 2000 als verlässlicher Dienstleister mit hoher regionaler Verbundenheit am Markt tätig. Sie beschäftigt rund 170 Mitarbeiter. Um der arriva in dem herausfordernden Umfeld eine nachhaltige Perspektive geben zu können, strukturiert sich die Gesellschaft im Rahmen eines vorläufigen Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung neu.

arriva hat dafür mit Dr. Dirk Pehl von der Kanzlei Schultze & Braun einen erfahrenen Experten gewinnen können, der die Geschäftsführung bei der Neustrukturierung unterstützt. Zusätzlich beaufsichtigt und begleitet Dr. Thorsten Schleich von Schleich & Partner als gerichtlich bestellter vorläufiger Sachwalter das Verfahren.

Wandel im Markt

„Mit der Umstrukturierung reagieren wir auf den Wandel, der unser Geschäftsfeld prägt. Denn der Markt der Postdienstleistungen unterlag in den vergangenen Jahren großen Veränderungen hinsichtlich der Nutzung durch die Kunden, der Kosten und des Wettbewerbsumfelds“, sagt Thomas Schirner, arriva-Geschäftsführer. „Diese Veränderungen führen dazu, dass der Gesellschafter BZ.medien entschieden hat, sich perspektivisch aus dem Geschäftsfeld Brief zurückzuziehen. Der Gesellschafter Direkt-Kurier Zustell GmbH wird gemeinsam mit dem Management der arriva die erfolgreiche Fortführung in kleinerem Rahmen prüfen.“

Das Freiburger Sortiercenter der arriva wird noch bis zum 31. Dezember 2023 unverändert fortgeführt und vom 1. Januar 2024 an zunächst in ein Konsolidierungscenter umgewandelt, in dem die Sendungen zur Übergabe an die Deutsche Post AG gesammelt und vorsortiert werden. Die weitere Fortführung des Centers wird geprüft.

Am Standort Singen erbringt arriva weiterhin alle gewohnten Postdienstleistungen. Die Kunden der arriva werden über die Fortführung der Dienstleistungen individuell informiert. Hinter der arriva GmbH stehen die Gesellschafter Direkt-Kurier Zustell GmbH (SÜDKURIER-Medienhaus in Konstanz) und BZ.medien GmbH & Co. KG (Badische Zeitung in Freiburg).