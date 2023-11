Baden-Württemberg vor 2 Stunden Polizeigewerkschaft ruft Tarifbeschäftigte zum Warnstreik auf Von den Lokführern ist man es gewohnt, bei der Polizei kommt es eher selten vor: es wird zum Warnstreik aufgerufen. Und das könnte erst der Anfang sein.

Am 10. November rief die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) zum Warnstreik vor der Finanzbehörde in Hamburg auf. Nun sollen ihre Tarifbeschäftigten auch in Baden-Württemberg einen Tag streiken. | Bild: Bodo Marks/dpa