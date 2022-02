Polizei und Bergwacht haben in der Nacht auf Freitag im Nordschwarzwald einen Langläufer gerettet, der sich im Nebel verirrt hat. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Demnach war der 71-Jährige am Donnerstag nicht von seiner Skitour zurückgekehrt. Seine Frau hatte ihn anschließend am Donnerstagabend als vermisst gemeldet.

Als die Helfer sein Auto auf einem Parkplatz verschlossen fanden, hätten sie sich mit Hunden auf die Suche gemacht. Laut Polizei hätten sie den Rentner in der Nacht auf Freitag in einer Schutzhütte bei Forbach-Hundsbach im Landkreis Rastatt entdeckt. Der Mann sei nach einem medizinischen Check im Krankenhaus zu seiner Familie gebracht worden. Offenbar hatte er nicht auf seine Notlage aufmerksam machen können, weil sein Handy nicht funktionierte.