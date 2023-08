Die Polizei hat die Suche nach einem randalierenden Wildschwein in Heidelberg eingestellt. Das Tier sei in der Nacht zum Mittwoch in eine unbekannte Richtung geflüchtet, teilte ein Polizeisprecher mit.

Es habe am Dienstagabend mindestens einen Garten verwüstet und sei danach an mehreren Orten gesichtet worden. Zuerst sei es im Stadtteil Neuenheim aufgefallen, sei dann durch den Neckar geschwommen und schließlich über Bergheim und die Weststadt zum Hauptbahnhof gerannt. Menschen habe das Wildschwein nicht verletzt. Der Sachschaden blieb nach Polizeiangaben zunächst unbekannt.