Interview vor 21 Minuten

FDP-Politiker Gerhart Baum: „Ich bin noch gut drauf und ich mische mich ein“

Gerhart Baum ist auch mit 89 Jahren noch sehr präsent. Im SÜDKURIER-Interview erklärt das liberale Urgestein, was er aktuell von seiner FDP erwartet – und was ihn an den Bodensee und in Donaueschinger Turnhallen zieht.