1. Sterne-Auszeichnung für Restaurants in der Region

Bei der Verleihung am Dienstagabend in Karlsruhe wurden elf Häuser im Südwesten neu ausgezeichnet, davon neun mit einem Stern. Das Highlight: Die zwei Gourmettempel der höchsten Drei-Sterne-Kategorie sind in Baiersbronn: Das „Restaurant Bareiss“ und die „Schwarzwaldstube“.

Der Eingang zur „Schwarzwaldstube“. | Bild: Philipp von Ditfurth

Zwei Lokale auf Weltklasse-Niveau in einem so kleinen Ort sei schon mehr als beachtlich, sagte Ralf Flinkenflügel, Direktor des „Guide Michelin“ für Deutschland und die Schweiz. Zumal auch die Ein-Sterne-Lokale „Schlossberg“ und das „1789“ in dem Ort im Kreis Freudenstadt sind.

Bundesweit wurden dieses Mal 334 Sterne vergeben – so viel wie nie.

2. Freiburgs magische Pokal-Nacht in München

Allein ein Sieg gegen den FC Bayern war schon Leistung genug. Dass die Mannschaft von Trainer Christian Streich das erste Mal überhaupt in München gewann, krönte den DFB-Pokal-Abend für den SC Freiburg.

Die Jubeltraube des SC Freiburg. | Bild: Sven Hoppe, dpa.

Sämtliche Auftritte in München waren maximal mit einem Remis vergönnt. Nun gab es erstmals auch eine Belohnung. Den Einzug ins Halbfinale im DFB-Pokal, den die Freiburger nun feierten wie den Gewinn der Champions League. Besonders gute Noten bekamen Matthias Ginter und das Mittelfeld-Duo Nicolas Höfler und Maximilian Eggestein.

3. Backstage bei Matthias Reim in Radolfzell

Bei seinem Heim-Konzert haben wir den Schlagerstar Matthias Reim backstage begleitet. Die Location im Radolfzeller Milchwerk war voll, die über 1900 Fans warteten ungeduldig, die Stimmung heizte sich schnell auf.

Matthias Reim auf der Bühne im Milchwerk. | Bild: Hanser, Oliver

Hinter der Bühne versammelt Reim seine Band um sich, alle steckten die Köpfe zusammen, er stimmt einen Sprechgesang an: „Wer sind die geilsten?“ Die Band antwortet. „Wir sind die geilsten!“

4. Verkaufsstart des Deutschlandtickets

Seit dieser Woche kann der Nachfolger des 9-Euro-Tickets erworben werden. Bis man damit fahren kann, dauert es noch bis zum 1. Mai. Auch im Südwesten müssen sich die Verkehrsverbunde auf das neue Ticket einstellen. Das stellt auch die Fahrgäste vor Probleme. Was es kostet und wohin man damit fahren kann, ist schnell geklärt. Reisende können damit alle Busse und Bahnen im Regional- und Nahverkehr nutzen.

So sieht das Deutschlandticket im Chipkartenformat aus. | Bild: Boris Roessler, dpa.

Es gilt also nicht im Fernverkehr der Bahn oder anderer Fernverkehrsanbieter wie zum Beispiel FlixTrain. ICE fahren können Sie mit dem Ticket also nicht. Auch auf Schiffen gilt das Ticket nicht – außer es handelt sich um Verbindungen, die zum öffentlichen Nahverkehr gehören.

Teilweise lässt sich sogar richtig Geld sparen. Dazu haben wir eine Übersicht zusammen gestellt.

5. DGH Sand Casting muss Betrieb einstellen

Der Produzent für Aluminium-Sandguss-Teile aus Friedrichshafen kündigt bis Ende des Jahres 250 Mitarbeitern. Im Juni 2022 hatte das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt und war seitdem um eine Sanierung bemüht.

Nachdem es anfangs noch mehrere Interessenten für eine Übernahme gegeben habe, wäre es zuletzt zu keiner Einigung mit einem Investor gekommen. Nach einer Rettung im Jahr 2018 setze Corona dem Betrieb heftig zu.

„IG Metall unterstützt die Beschäftigten ebenfalls im Bewerbungsprozess. Wir wollen auch nicht, dass sie in Leiharbeit landen“ Helene Sommer, 1. Bevollmächtige IG Metall

In drei Schritten wird der Betrieb eingestellt. In den kommenden Monaten wird den Mitarbeitern nun bei Bewerbungen geholfen. Ziel sei es aber, die Beschäftigten in Betriebe zu bringen, in denen sie einigermaßen sicher sind.