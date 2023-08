Ein Dorf auf Stelzen und unter den Häusern: der Bodensee. Früher haben Menschen in der Region in Pfahlbauten gewohnt. Wann die Zeit der Pfahlbauten angefangen, und wann sie wieder aufgehört hat.

Für eine Wohnung mit Blick auf den Bodensee, oder sogar direkt am See, zahlen Menschen viel Geld. Näher kann man dem Bodensee kaum sein. Aber früher sind die Menschen noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben nicht nur am, sondern auf dem See