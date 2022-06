Freizeit vor 5 Stunden

Begrenzt der Europa-Park im Sommer wirklich die Besucherzahl?

Personalmangel im Europa-Park in Rust soll angeblich zu Obergrenzen bei der Besucherzahl führen. Der Europa-Park dementiert Berichte in Schweizer Medien. Aber: Offene Stellen gibt es tatsächlich. Was dahinter steckt.