Mallorca-Urlaub statt Safehouse: Was steckt hinter der neuen Aufregung um Alice Weidel?

Alice Weidel, AfD-Chefin mit Wahlkreis Bodensee, und ihre Familie sollen in der Schweiz bedroht worden sein. Bei einer AfD-Veranstaltung zum Tag der deutschen Einheit lässt sie sich per Video zuschalten, die Szene erweckt den Eindruck, als sei sie in einem Safehouse, einem geschützten Versteck der Sicherheitsbehörden. Stattdessen urlaubt Weidel zu diesem Zeitpunkt auf Mallorca.

Bild: Martin Schutt, dpa

Was war wirklich passiert? Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt dem SÜDKURIER „einen Polizeieinsatz am 23. September im Bezirk Einsiedeln“, wo Alice Weidel mit ihrer Lebensgefährtin, einer Schweizer Filmemacherin, und ihren beiden Kindern lebt.

Weidels Familie sei der Empfehlung gefolgt, „einige Zeit ihrer häuslichen Umgebung fernzubleiben“, so Weidels Sprecher. Von wem diese Empfehlung ausgesprochen worden sein soll, ist unklar. Die Hintergründe zum Fall lesen Sie hier.

Wie die Pannen-Fähre „Richmond“ in aller Stille in Betrieb ging

Und plötzlich fährt sie doch! Pendler und andere Fahrgäste reiben sich am Mittwochmorgen die Augen: Ohne Ankündigung und ohne Zeremonie geht das erste gasbetriebene Fährschiff der Stadtwerke Konstanz auf Jungfernfahrt.

Warum die Heimlichtuerei? Nach den zahlreichen Pannen, die die Stadtwerke viel Geld und einiges an Prestige gekostet haben, wollte man auf Nummer sicher gehen. Doch der erste Betriebstag verläuft störungsfrei – jetzt soll die „Richmond“ regelmäßig eingesetzt werden. Wer mit ihr fahren will: Sie ist unverkennbar.

Missions-Veranstaltung sorgt für Ärger: Warum hat die Stadt Friedrichshafen das erlaubt?

Gesang, Predigten, Feuer: Vier Tage lang veranstalten evangelikale Christen in Fischbach die „Nights of Hope“. Einige hundert Menschen, darunter viele Jugendliche, feiern auf dem Fildenplatz.

Bild: Wienrich, Sabine

Doch Anwohner wundern sich: „Fragwürdige und provokative Botschaften“ seien von den Predigern ausgesandt worden, „vor denen insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene geschützt werden sollten“. Es ist nicht die einzige Beschwerde, die die Stadt erreicht hat. Doch wie kam es, dass diese Veranstaltung genehmigt wurde? Wir haben nachgefragt.

Mädchen (3) getötet – Anklage gegen Mutter, Vater und Oma

Schlimme Nachrichten aus dem Kanton Aargau: Eine aus Deutschland stammende Familie soll ihre drei Jahre alte Tochter getötet haben. Der Vorwurf gegen Mutter, Vater und Großmutter lautet auf Mord beziehungsweise Beihilfe zum Mord. Schon in den Monaten zuvor sollen die Eltern versucht haben, das Kind mit betäubenden Substanzen zu töten. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Badewetter im Oktober! Der See ist wärmer als an Pfingsten – erleben wir einen unendlichen Sommer?

Der Herbst startet als verlängerter Sommer – und auch wenn viele Strandbäder mittlerweile geschlossen haben, treibt es immer noch viele Menschen an und in den See.

Bild: Silas Stein, dpa

Anfang Oktober herrschen immer noch Badetemperaturen am Bodensee: 19,1 Grad am 4. Oktober in der Bregenzer Bucht, am selben Tag misst der SÜDKURIER-Sensor im Konstanzer Yachthafen 18,5 Grad. Ein Sprecher der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg bestätigt: „Die aktuellen Temperaturen sind zweifelsohne ungewöhnlich hoch für diese Jahreszeit.“ Welche Rekorde der Herbst in Südbaden bereits geknackt hat und wie ungewöhnlich warm die Temperaturen wirklich waren, zeigt unsere SÜDKURIER-Datenanalyse.