Stockach

Ordnungsamt revidiert seine Entscheidung: Doch keine Geldstrafe für Rettungswagenfahrer ohne Maske

Der durchgeimpfte Rotkreuz-Rettungsfahrer, der seine Maske bei einer Einsatzfahrt in Stockach abgenommen hatte, muss nun doch Strafe bezahlen. Nach einem öffentlichen Aufschrei verzichtet das Ordnungsamt Stockach auf die zuvor verlangte Geldbuße, zahlt diese in einem ähnlichen Fall sogar zurück und will künftig keine Brillenträger ohne Maske bei Einsatzfahrten mehr verfolgen.