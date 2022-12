Daten-Story Veröffentlicht am 23. Dezember 2022

Wo stand der Tannenbaum eigentlich bevor er in unser Wohnzimmer kam? Dieser Fakten-Freitag zeigt, wie viele Weihnachtsbäume in die Region importiert werden und wo sie her kommen.

Mit Weihnachtsbäumen werden jedes Jahr Millionen Euro umgesetzt. | Bild: Hauke-Christian Dittrich

Er leuchtet, er duftet und wenn man Glück hat, liegen Geschenke drunter. Der Tannenbaum gehört zu Weihnachten wie der Hase zu Ostern. Trotz der unzähligen Tannen, die in den Wäldern Baden-Württembergs stehen, kamen vergangenes Jahr viele Bäume aus