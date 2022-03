Baden-Württemberg vor 1 Stunde Nudelholz, Steine und böse Drohungen: Streit um Speiseöl eskaliert Ein Streit über den Verkauf von knappem Speiseöl hat sich in einem Supermarkt im baden-württembergischen Asperg bis hin zu Drohungen mit einem Nudelholz und Steinen zugespitzt.

In den Supermarkt-Regalen wird Speiseöl zur Mangelware. Nun ist in einem Supermarkt in der Nähe von Stuttgart ist ein Streit eskaliert | Bild: Robert Günther, dpa Symbolbild