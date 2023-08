Ein Dampfzugfahrtag, verbunden mit dem Bahnhofsfest in Rielasingen, wird am Sonntag, 10. September, veranstaltet. Wie Werner Wocher, Co-Präsident des Vereins zur Erhaltung der Eisenbahnlinie Etzwilen–Singen (VES) informiert, wird dazu ein besonderer Oldtimer erwartet.

Es handelt sich um die immer noch rüstige Dampflok-Urgroßmutter „ED 2/4 J-S Nr. 35“ der Dampfgruppe Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB) mit ihren 132 Jahren auf dem Kessel. „Sie wird dampfend, schnaubend, zischend und pfeifend ihre Gastspielfahrten auf unserer Bahnlinie Etzwilen, Hemishofen, Ramsen, Rielasingen und Singen unter ihre Räder nehmen,“ so Werner Wocher.

Die Lok wurde einst in der Maschinenfabrik Esslingen gebaut und ist die ehemalige Originallokomotive der Jura-Simplon-Bahn. Ihre technischen Daten sind: Baujahr 1891, Leergewicht 49,1 Tonnen, Vorrat 5,5 Kubikmeter Wasser und 2,5 Tonnen Kohle und Maximalgeschwindigkeit 75 Stundenkilometer.

Eine weitere Attraktion des Fahrtags ist der rot-gelbe Salon- und Speisewagen As 413, der zusammen mit den VES-Museumsbahnwagen einen bunten Zug bilden wird. „Ein besonders nostalgisches Erlebnis ist, dass unsere Bahnlinie nie elektrifiziert wurde, also wie in der Ursprungszeit der Dampfeisenbahn, keine Oberleitung das nostalgische Bild stört“, betont Werner Wochner.

Platzreservierungen sind für Gruppen ab zehn Personen bis zwei Tage vor der Fahrt möglich bei: bahn@etzwilen-singen.ch oder Telefon: +41 (0)79 6522397. Fahrkarten sind am Fahrtag im Zug und am VES-Infostand vor dem Bahnhof-Güterschuppen Rielasingen erhältlich sowie im Vorverkauf in der Bücherstube in Rielasingen. Weitere Informationen sind unter www.etzwilen-singen.ch zu ersehen.

Die Organisation der Dampfzugfahrten liegt nach Angaben der Pressemitteilung beim VES in Zusammenarbeit mit TR Trans Rail AG Frauenfeld, der Oensingen-Balsthal-Bahn AG und dem Verein Eisenbahn Freunde Hegau.

Das Bahnhoffest in Rielasingen dauert von der Ankunft des ersten Zuges aus Singen um 9.35 Uhr bis zur Abfahrt des letzten Zuges nach Etzwilen um 17.40 Uhr. Die Organisation des Bahnhoffestes übernimmt der Verein PRO/RIWO Standortmarketing Rielasingen-Worblingen. Das PRO/RIWO-Team plant für die Besucher ein unterhaltsames Bahnhofsfest nach dem Motto: „Bei Dampf und Bier, da gefällt es mir“.