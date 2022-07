Es ist heiß. Also ab in den Bodensee zum Abkühlen. Allerdings scheint der See sich immer weiter zurück zu ziehen. Denn im Bodensee ist wenig Wasser. So wenig, dass der Pegel auf ein Rekordtief für den Monat Juli zusteuert:

Wie die Linien zeigen, ist normalerweise im Sommer deutlich mehr Wasser im See als im Winter. Im Durchschnitt steht das Wasser im Juli über einen Meter höher als am Jahresanfang. Dieses Jahr sind es nicht mal 15 Zentimeter.

„Im Schnitt tritt ein derart niedriger Wert am Pegel Konstanz nur alle 30 Jahre auf“, sagt Tatjana Erkert, Sprecherin der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Am Morgen des 19. Juli sei ein Pegel von 337 Zentimetern gemessen worden. Seit 1850 wurde an diesem Tag nur fünfmal ein niedrigerer Wert gemessen.

Langanhaltende Regenfälle nötig

Es ist also ein extrem niedriger Wasserstand. „Der Rekordwert ist jedoch noch rund 20 Zentimeter entfernt“, so Erkert. Die Linien zeigen allerdings deutlich, dass der Pegel immer weiter sinkt. Damit er wieder steigt seien „langanhaltende und wiederkehrende Regenfälle im Einzugsgebiet des Bodensees notwendig.“ Und diese sind momentan nicht vorhergesagt. Der Bodenseepegel steuert also immer weiter auf das Rekordtief zu.

Zu kleine Schneefelder und zu wenig Niederschlag

Das liegt nicht nur an der aktuellen Trockenheit. „Besonders der Frühling 2022 war im alpinen Einzugsgebiets des Bodensees deutlich zu trocken. Es fiel nur in etwa die Hälfte des Niederschlags, der sonst in dieser Saison üblich ist.“ erklärt Erkert. „Ein weiterer Grund für den niedrigen Wasserstand ist, dass die Schneefelder in der Region Alpenrhein diesen Winter unterdurchschnittlich ausgeprägt waren und im Frühjahr bereits deutlich stärker abgetaut sind als üblich.“ Es fließt also kein Wasser aus den Schneefeldern mehr nach.

Großer Unterschied zu 2021

Vergangenes Jahr fiel deutlich mehr Regen und das sieht man auch an dem Verlauf des Pegels. Vor einem Jahr stand das Wasser fast eineinhalb Meter höher als dieses Jahr:

Auch auf die Schifffahrt hat der Pegel bereits Auswirkungen: Die Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt hat die Linie Rohrschach-Rheineck ausgesetzt. Laut Pressemitteilung ist nicht absehbar, wann die Strecke wieder aufgenommen werden kann.

Tiere sind schwankenden Pegel gewohnt

Auf die Tiere und Pflanzen im Bodensee hat der niedrige Wasserstand dagegen keine Auswirkungen. „Die Lebensgemeinschaft im Bodensee ist an schwankende Wasserstände angepasst. Die Flächen, die im Moment trocken fallen, sind in der Regel im Winter bei niedrigen Wasserständen auch nicht von Wasser benetzt und müssen jedes Jahr neu besiedelt werden“, erklärt Erkert. Auch wenn der Pegel weiter sinkt, sind Bodenseefelchen und Co also nicht in Gefahr.