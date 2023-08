Mutmaßlich falsche Ärztin am Klinikum Hochrhein

Zwei Monate soll sich eine Betrügerin am Klinikum Hochrhein als Ärztin ausgegeben. Mit einer gefälschten Approbationsurkunde und anderen falschen Dokumenten soll sich beworben haben. Anschließend soll sie zwei Monate in der Anästhesie als Assistenzärztin gearbeitet haben. In der zweimonatigen Einarbeitungsphase sei laut Klinikum dann aufgefallen, dass sich ihr beeindruckender Lebenslauf nicht mit der Realität deckt.

Außenansicht des Klinikum Hochrhein. | Bild: Baier, Markus

Das Klinikum hat das Arbeitsverhältnis darauf sofort beendet. Erst in einer anschließenden Untersuchung wurde klar, dass es sich um eine mutmaßliche Betrügerin handelte. Das Klinikum stellte daraufhin eine Anzeige. Die ganze Gesichte zu dem kuriosen Fall lesen Sie hier.

Eine lange Hitzewelle und dann Unwetter

Sieben Tage brutzelte die Region in der Hitze. Das ist im Vergleich zu anderen Hitzewellen lang. Aber was ist ein Hitzetag? Das bedeutet, dass das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt. Eine Hitzewelle ist es dann, wenn dies über mindestens drei Tage hintereinander erreicht wird. Meteorologe Jürgen Schmidt sagte gegenüber dem SÜDKURIER: ‚Sieben Tage sind schon eine Hausnummer.‘

Bei einer Hitzewelle wie dieser bringt nur noch der See die nötige Abkühlung. | Bild: Hanna Puscher

Doch es gab auch schon einmal längere Hitzewellen. Für Konstanz haben wir dafür einmal in die Wetterdaten geschaut. Das Problem bei einer solchen Hitzwelle ist, dass es anschließen oft zu heftigen Unwettern kommen kann. Genau das passierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. In Baden-Württemberg mussten Zeltlager geräumt werden, Bäume stürzten um und Keller liefen voll.

Die 555. Chilbi musste ohne Feuerwerk auskommen

Die Hitze machte sich auch bei der 555. Ausgabe der Waldshuter Chilbi bemerkbar. Gerade an den Nachmittagen waren weniger Besucher anzutreffen, als man es aus anderen Jahren gewohnt war. Die Hitze führte auch dazu, dass das traditionelle Feuerwerk am Chilbi-Mittwoch nicht stattfinden konnte.

Die 555. Chilbi erstrahlt nachts in den buntesten Farben. | Bild: go360.photo

Dennoch waren die Veranstalter zufrieden mit der Ausführung des traditionsreichen Volksfestes. Der best besuchte Tag war der der Sonntag. Highlight war wie immer die Verlosung des sogenannten Chilbi-Bocks. Und auch die Schausteller zeigten sich im Nachgang zufrieden. Wie das Fest so ablief, lesen Sie hier. Und wenn sie immer mal wissen wollten, wie weit man mit 40 Euro auf der Chilbi kommt: Unsere Kollegen haben das in diesem Video getestet.

Die Boxwelt trauert um René Weller

Am Dienstagabend verstarb mit René Weller eine der schillerndsten Figuren der deutschen Box-Geschichte. Im Sommer 2021 machte seine Frau seine Demenzkrankheit öffentlich. Am Dienstag verstarb der Pforzheimer. Der einstige Welt- und Europameister ging 1979 sogar mit Boxlegende Muhammad Ali auf gemeinsame Pressetour.

René Weller siegte 1987 bei der Deutschen Meisterschaft im Leichtgewicht. | Bild: WilfriedWitters

Weller hatte sogar eine enge Verbindung zum Hegau. In den 1990er-Jahren und Anfang der 2000er zog es ihn immer wieder zu den Zunftbällen in der in der Singener Scheffelhalle, die 2020 abbrannte. Wie Adrian Gäng, Vorsitzender des Fördervereins Freunde der Scheffelhalle, René Weller erlebte, lesen Sie hier.

Linkedin löscht Warnung vor der AfD

„Die AfD hat keine Meinung, sie hat nur Hass.“ Die Meinung von Robin Mesarosch (SPD) ist klar. Trotzdem wurde ein Post des Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Sigmaringen von der Plattform Linkedin gelöscht. Die Begründung: Hassrede.

Robin Mesarosch, Bundestagsabgeordneter für die SPD aus dem Wahlkreis Sigmaringen. | Bild: Fionn Große

Mesarosch will nun rechtlich gegen die Löschung durch die Plattform, die ihren Sitz in den USA hat, vorgehen und gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) beim Landgericht Hechingen einen einstweiligen Rechtsschutz erwirken. Die ganze Geschichte zu dem gelöschten Linkedin-Beitrag lesen Sie hier.