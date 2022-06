Das Pfingstwochenende und das 9-Euro-Ticket haben in Baden-Württemberg teils für proppevolle Regionalzüge gesorgt. Nach Angaben der Deutschen Bahn waren Fahrten insbesondere zu touristischen Zielen „sehr stark nachgefragt“. Welche Strecken genau betroffen waren, konnte eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage nicht sagen. „Die Rückreisewelle rollt“, sagte sie. Ein Überblick über die Lage an den Bahnhöfen der Region.

Konstanz: Überfüllte Waggons und längere Wartezeiten

Ab Singen war Richtung Bodensee zeitweise kein Zustieg mehr möglich. „Der Zug war so voll, dass die Türen erst nicht zugingen“, berichtet ein Reisender. Was die Fahrgäste, die in Konstanz ankommen noch über ihre Anreise erzählen, können Sie hier lesen.

Bahnhof Konstanz: Zeitweise war ab Singen Richtung Konstanz kein Zustieg mehr möglich, weil die Kapazität der Züge bereits ausgelastet war. | Bild: Aurelia Scherrer

Singen: Gedränge an den Gleisen im Bahnhof

Das Neun-Euro-Ticket ist eine super Sache – das war die einhellige Meinung aller Befragten, die am Samstag auf dem Bahnhof Singen auf ihren Zug warteten. An den Gleisen in Richtung Konstanz und Schaffhausen drängten sich die Reisenden, für viele war Singen nur eine Zwischenstation. Einige kamen aus der Schweiz, München und Dresden angereist.

Mit Kind und Kegel zum Ausflugsziel: Schon in Singen stiegen ganze Familien in den Seehas. | Bild: Christel Rossner

Schwarzwald-Baar-Kreis: Einstieg gerade so noch möglich

Voll war es am Samstagvormittag auch am Villinger Bahnhof. Als der Zug Richtung Konstanz endlich einfuhr, drängen sich die Menschen, viele mit Fahrrädern und großen Rucksäcken im Schlepptau, an die Türen. Die Bahn, die von Karlsruhe kommend ohnehin schon brechend voll ist, konnte die zusteigenden Fahrgäste gerade noch so aufnehmen. Wie SÜDKURIER-Redakteur die Zugfahrt von Villingen nach Konstanz erlebt, lesen Sie hier.

Bodenseekreis: Bahnchaos bleibt aus

Ein anderes Bild zeichnete sich auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und Überlingen ab. Volle Städteschnellbusse, dafür ordentlich Platz in den Zügen: So erlebten Bahnreisende das Pfingstwochenende im Bodenseekreis.

„Kein Einstieg mit Surfbrett und Paddelboot“

Der Regionalexpress 2 von Freiburg nach Karlsruhe war nach Auskunft von Reisenden sehr voll. So voll, dass Kunden teilweise nicht mehr mitgenommen werden konnten. Zuerst sei eine Durchsage gekommen, dass keine Fahrräder mehr mitgenommen werden könnten, „bitte den nächsten Zug nehmen“. Dann habe es in Baden-Baden geheißen: „Der Zug ist derart überfüllt, wir dürfen so nicht weiterfahren“. Gäste wurden auch hier nach Angaben von Reisenden gebeten, den nächsten Zug zu nehmen.

In Rastatt sei eine neue Durchsage gefolgt: „Bitte kein Einstieg mit dem Surfbrett und Paddelboot.“ (SK/dpa)