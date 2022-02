Die SÜDKURIER-Recherche, wonach eine Frau aus Tengen seit Langem ihre Nachbarn terrorisiert, hat hohe Wellen geschlagen. Was weitere Betroffene, die Staatsanwaltschaft und der Mann der mutmaßlichen Reichsbürgerin sagen.

Der SÜDKURIER-Bericht über die mutmaßliche Reichsbürgerin Beate N.* (Name von der Redaktion geändert), die über Jahre Nachbarn sowie Anwohner zunächst in Hilzingen und dann in Tengen beschimpft, bedroht und attackiert haben soll, hat für viel