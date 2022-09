Es gibt frischen Wind vom wohl schönsten Polizeirevier Deutschlands: „WaPo Bodensee“ startet am Dienstag mit zwanzig neuen Folgen in die siebte Staffel.

Liebesgeschichte am Revier von „WaPo Bodensee“

Floriane Daniel alias Kommissarin Nele Fehrenbach und ihr Team ermitteln also wieder in Konstanz und Region, wobei schon die erste Episode mit Spannung daherkommt. In „Paleo Girl“ geht es um einen Streit unter Videobloggern. Und nicht nur darum: Mit der neuen Staffel beginnt auch eine Liebesgeschichte zwischen Julia und Jakob auf dem Polizeirevier am Bodensee.

Was sagen die Schauspieler selbst dazu?

Haben das Versteck des Entführers gefunden: Jacob Frings mit Kollegin Julia Demmler (links) und Katrin Baumann. | Bild: ARD

„Wir sind am Set zu einer kleinen Familie zusammengewachsen“, erzählt Wendy Güntensperger der Agentur see4c, die die Figur der Julia Demmler mimt. Jeder passe auf jeden auf. Vor allem die Knutschszenen vor der Kamera habe das nicht unbedingt einfacher gemacht. Dennoch sei sie froh, dass ihr Gegenüber Max König (als Jakob Frings) gewesen sei – nicht ein Wildfremder.

Schauspieler begeistert von Drehort am Bodensee

Ähnliches bekräftigt Max König, der privat mit Kollegin Melanie Böhm glücklich ist. Er fand es nach „32 Folgen komisch“, eine Liebesbeziehung zu spielen.

Zumal sich die beiden, König und Güntensperger, platonisch sehr gut verstehen. „Das kann sich jeder vorstellen, der eine gute Freundin hat: Sie plötzlich zu küssen und so zu tun als ob man verliebt wäre – das ist ungewohnt.“

WaPo Bodensee „WaPo Bodensee“ ist eine deutsche Fernsehserie, die seit dem Jahr 2017 im ARD-Vorabendprogramm ausgestrahlt wird. 20 neue Folgen, die gerade in Konstanz und an vielen anderen Orten am Bodensee gedreht werden, sind ab dem 6. September 2022 jeweils dienstags um 18.50 Uhr im Ersten und danach sechs Monate lang im Internet, in der ARD-Mediathek unter www.ardmediathek.de , zu sehen. Die Hauptrollen der TV-Serie „WaPo Bodensee“ spielen Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger, Max König, Diana Körner und Noah Calvin. (as)

Allen gemeinsam ist die Begeisterung für den Dreh am Bodensee. Tim Wilde zum Beispiel, der in der Serie Paul Schott spielt, will sogar von Berlin dauerhaft an den Bodensee kommen: „Ich überlege gerade tatsächlich, hierher zu ziehen. Ich schaue schon nach Immobilien.“

Dafür gebe es zwei Gründe. Zum einen nennt Wilde die Nähe zur Schweiz. Zum anderen? „Was ich noch wichtiger finde, ist diese Atmosphäre von Leben und leben lassen“, sagt der Darsteller.

Die siebte Staffel verspricht indes einen ganz neuen Tiefgang in der Erzählung. Tim Wilde findet: Die WaPo Bodensee habe „Tatort“-Qualität. Sein Ermittler Paul Schott zum Beispiel muss sich ab Folge 61 intensiv mit seiner Vergangenheit als Polizeiausbilder in Afghanistan auseinandersetzen. Vier Folgen lang wird dieser Konflikt thematisiert.

Max König pflichtet bei: „Ich fand die aktuellen Themen, die gesellschaftlichen Problematiken ziemlich cool, die wir gerade in die neuen Folgen mit eingebaut haben. Wenn Frauen etwa im Internet die Zielscheibe von harter Diskriminierung werden.“