Das harte Ringen war erwartbar. Noch bevor die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zur Infektionslage und weiteren Maßnahmen überhaupt begonnen hatte, kursierten die unterschiedlichsten Erwartungshaltungen. Angela Merkel wollte den Lockdown bis Mitte März vorantreiben, doch die Ministerpräsidenten setzten sich schließlich durch. Die Verlängerung des Lockdowns soll bis 7. März gelten. „Es ist noch zu früh für Lockerungen“, sagt Kretschmann – trotz sinkender Zahlen.

Dafür sei noch kein Spielraum, „noch nicht“. Die Zahl der Neuinfektionen sinke noch zu langsam, erklärte Kretschmann. „Sonst riskieren wir eine dritte Welle“, mahnte Kretschmann. Das will der Ministerpräsident vermeiden. Schon im März könnten sie demnach die dominanten Viren sein, warnte Kretschmann weiter. Deshalb appellierte er an die Bevölkerung, weiterhin Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, mahnt weiter zur Vorsicht. Erste Lockerungen sollen aber kommen. | Bild: Sebastian Gollnow

Was die Ministerpräsidenten beschlossen haben und wie Ministerpräsident Kretschmann die Maßnahmen in Baden-Württemberg umsetzen will. Allerdings liegt die neue Corona-Verordnung noch nicht vor – außer der Ausgangssperre sind alle Ankündigungen deswegen noch nicht bindend.

Was ist denn nun mit der Ausgangssperre?

Hier gibt es eine Überraschung. Anders als zunächst vom Land angekündigt, wird es nach der gerichtlichen Ablehnung der alten Regel keine regionale Regelung im Sinne einer Verordnung geben.

Damit werden die bisherigen Ausgangssperren ab dem Schmotzigen Donnerstag, also dem 11. Februar, aufgehoben – sowohl tagsüber als auch nachts. „Die landesweiten Regeln für die Ausgangsbeschränkungen nachts und über Tag entfallen ab Donnerstag“, sagt Sprecherin Caroline Blarr vom Staatsministerium dem SÜDKURIER.

Gibt es dafür eine andere Regelung?

Ja. Vielmehr soll ein Erlass des Landes die Gesundheitsämter ermächtigen, entsprechende Ausgangssperren per Allgemeinverfügung zu verhängen, sofern sie dies für nötig erachten.

Voraussetzung für diese Allgemeinverfügung ist eine Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, über 50. Das ist (Stand 10. Februar) noch in 26 der 44 Kreise im Südwesten der Fall. In Südbaden und Oberschwaben sind aktuell noch fast alle Kreise betroffen. Ob die einzelnen Kreise von der Möglichkeit der Ausgangssperre tatsächlich Gebrauch machen, ist noch unklar.

Sprecherin Blarr vom Staatsministerium sagt dem SÜDKURIER, dass hier „Spielraum“ möglich sei – die Gesundheitsämter können also selbst entscheiden, ob sie die Maßnahme für sinnvoll erachten, hieß es.

Ein Polizeibeamter spricht während einer Verkehrskontrolle zur Einhaltung der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen mit einer Person. Diese werden am 11. Februar gekippt. | Bild: Sebastian Gollnow

Was ist mit den Kontaktbeschränkungen?

Diese gelten weiterhin – da wird sich nichts ändern. Es dürfen sich also weiterhin nur Menschen eines Haushalts mit einer anderen Person von außerhalb treffen.

Wann öffnen die Schulen und Kitas wieder?

Das bleibt den Ländern überlassen. Eine bundesweit einheitliche Regelung gibt es hier nicht. Die Öffnung von Kitas und Grundschulen habe höchste Priorität, sagte Kretschmann. Am 22. Februar – also nach den vielerorts ohnehin anstehenden Fasnachtsferien – werden die Grundschulen und Kitas schrittweise geöffnet, wenn die Infektionslage dies zulasse. Für alle Klassen der weiterführenden Schulen bleibt es beim Fernunterricht.

Kann ich endlich wieder zum Frisör?

Das war ein größerer Streitpunkt zwischen Bund und Ländern. Die Länderchefs wollten Frisörtermine noch im Februar ermöglichen, Merkel erst zum 1. März – und setzte sich schließlich durch. Die Frisörbetriebe müssen aber die bisherigen Hygieneregeln einhalten. Mehr sei derzeit nicht zu verantworten, so Kretschmann.

Frisöre dürfen am 1. März wieder ihre Läden öffnen. Weitere Lockerungen für „körpernahe Dienstleistungen“ gibt es aber erst einmal nicht. | Bild: Sebastian Gollnow

Was ist mit dem Einzelhandel?

Die Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, wie Drogerien und Supermärkte, bleiben auch weiterhin geschlossen. Die Möglichkeit, Click und Collect, also Waren zu bestellen und nach Terminvereinbarung abzuholen, ist weiterhin möglich.

Eine Öffnungsperspektive für den Einzelhandel gibt es bedingt – wenn die landesweite Inzidenz stabil unter 35 sinkt, könnten diese unter eingeschränkten Bedingungen wieder öffnen, kündigte Kretschmann an.

Was ist mit Museen und Galerien?

Auch sie sollen bei einer stabilen Landes-Inzidenz unter 35 wieder öffnen können.

Wann kann ich wieder ins Fitnessstudio?

Die Fitnessstudios bleiben vorerst geschlossen, ebenso wie Schwimmbäder, Saunen und Solarien. Eine klare Öffnungsperspektive wurde nicht vereinbart.

Machen wenigstens die Restaurants wieder auf?

Leider nicht, hier ist noch kein Land in Sicht und auch kein Inzidenz-Zielwert festgelegt worden. Restaurants können weiter nur Abholservice anbieten. Sollte es in der Region keine Ausgangssperre mehr geben, können Gäste diese auch noch später abholen.

Welche Inzidenz ist denn das Ziel, damit wieder gelockert werden kann?

Bislang war der Zielwert bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, damit die Gesundheitsämter wieder in der Lage seien, die Kontaktverfolgung zu gewährleisten. Den Wert hatte Experte Gerd Antes im Gespräch mit dem SÜDKURIER kritisiert, weil er willkürlich sei – schließlich sind nicht alle Gesundheitsämter personell gleich stark aufgestellt.

Doch nun ist der Zielwert nach unten korrigiert. 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Dann sollen beispielsweise Geschäfte wieder öffnen können. Weitere Öffnungsschritte sollen besprochen werden, wenn der Wert erreicht ist.

Wie lange gelten die neuen Maßnahmen?

Vorerst bis zum 7. März, hier konnte sich Merkel nicht durchsetzen. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin wollen am 3. März erneut zusammenkommen und entscheiden, wie es weitergeht.

Man müsse weiter auf Sicht fahren, betonte der Ministerpräsident mit Blick auf die Mutationen. In den nächsten Wochen gehe es darum, dass die Infektionszahlen weiter sinken, um den „Abwärtstrend“ fortzusetzen und „Rückschläge“ zu vermeiden.