Die Schweizer Corona-Rechnung mit verhältnismäßig lockeren Regeln scheint nicht aufgegangen zu sein. „Wir können nicht mehr zuwarten“, sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. „Das Krankenhauspersonal ist am Limit“, sagt Gesundheitsminister Alain Berset. „Die Stimmung ist schon gedrückt“, ergänzt er. „Jetzt gilt es, vorsichtig zu bleiben. Jetzt geht es nicht um Weihnachten oder Skifahren, sondern darum, die Ansteckungen zu reduzieren“, betont er.

Derzeit liegt die Inzidenz, die die Schweiz über 14 Tage berechnet, bei 621,88 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Zu hoch. Seit 27. November sind fast 1000 Menschen an oder mit Corona gestorben. Zu viele. Innerhalb eines Tages kam es zu 5136 Neuinfektionen. Tatsächlich dürfte die Zahl aber noch höher sein. Das Bundesgesundheitsamt weist darauf hin, dass die Kantone derzeit überlastet sind.

Gesundheitsminister Alain Berset spricht über die aktuelle Lage in der Schweiz. Die Zahlen sind nicht wie erhofft zurückgegangen. | Bild: Fabrice Coffrini/AFP

Die Schweiz hat sich verrechnet. Die verhältnismäßig geringen Einschränkungen verpufften. Die Infektionszahlen sind nicht zurückgegangen. Im Gegenteil. Jetzt kommen Verschärfungen. Drastisch sind sie im Vergleich zu anderen Ländern aber nach wie vor nicht. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Kommt ein Lockdown in der Schweiz?

Nein. Das will die Schweiz nach wie vor verhindern. Stattdessen soll ab 19 Uhr eine Sperrstunde geben.

Machen Restaurants und Bars jetzt ganz dicht?

Nein. Restaurants sollen aber ab 19 Uhr und bis 6 Uhr schließen. Auch sonntags und an Feiertagen dürfen sie aber weiterhin offen bleiben. Angebote zum Liefern und Mitnehmen sind immer bis 23 Uhr erlaubt.

Was ist mit Fitnessstudios und Sportanlagen?

Sport- und Freizeitanlagen sollen abends ab 19 Uhr bis 6 Uhr schließen, dürfen aber generell offen bleiben – außer an Sonn- und Feiertagen. Sport ist nur zu fünft erlaubt.

Ein Mann in einem Restaurant ist mit den letzten Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Schweiz verschärft angesichts der weiterhin bedrohlichen Corona-Situation ihre Maßnahmen. Im Kanton Graubünden müssen Restaurants bis zum 17. Dezember schliessen. Generell erlaubt die Schweiz den Betrieb aber weiterhin – nun aber mit Sperrstunde. | Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone/dpa

Bislang durften Veranstaltungen in kleinerem Rahmen stattfinden. Bleibt das so?

Nein. Veranstaltungen jeglicher Art sind verboten. Ausgenommen sind digitale Übertragungen ohne Publikum. Auch religiöse Feiern mit bis zu 50 Menschen oder Beerdigungen im Familien- und engen Freundeskreis sind erlaubt. Auch Parlamentssitzungen und Demonstrationen sind weiterhin erlaubt.

Sind Kultureinrichtungen weiter offen?

Grundsätzlich ja. Museen und Bibliotheken müssen sich aber ebenfalls an die Sperrstunde ab 19 Uhr halten, zudem sind sie an Sonn- und Feiertagen geschlossen.

Kann ich in der Schweiz noch ins Kino oder ins Theater?

Nein, Film- und Theatervorführungen zählen rechtlich als Veranstaltung.

Ist Skifahren in der Schweiz noch möglich?

Ja. Skigebiete und Anlagen im freien Gelände wie Langlauf-Loipen sind offen. Auch Spaziergänge im Wald bleiben jederzeit möglich. Kunsteisbahnen sind ebenfalls offen. Für alle gilt aber die Sperrstunde. Ob ein Skigebiet seinen Betrieb aufrecht erhalten darf, ist abhängig vom Kanton. Dieser muss die Bewilligung erteilen.

Gibt es besondere Regeln beim Skifahren?

Ja. Gondeln dürfen nur zu zwei Dritteln besetzt oder gefüllt werden, auf allen Bahnen ebenso wie in den Liften gilt Maskenpflicht, ebenso beim Anstehen.

Bilder, wie es sie in Deutschland derzeit nicht gibt. Passanten gehen in der Innenstadt Berns an den Ständen eines Weihnachtsmarktes vorbei. Die Schweiz verschärft nun angesichts der weiterhin bedrohlichen Corona-Situation aber die Infektionsschutzmaßnahmen. | Bild: Peter Klaunzer/Keystone/dpa

Haben Weihnachtsmärkte in der Schweiz geöffnet?

Grundsätzlich erlaubt ist es jedenfalls. Sie dürfen am Samstag bis 19 Uhr offen sein. Am Sonntag und

an Feiertagen müssen sie aber geschlossen bleiben. Allerdings haben bereits im Oktober viele Städte in der Schweiz ihre Märkte abgesagt. In Zürich etwa wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt, ebenso in Winterthur und Basel. Bern dagegen hat Weihnachtsmärkte erlaubt.

Wie viele Menschen darf ich in der Schweiz treffen?

Es bleibt bei der bisherigen Regelung mit maximal 10 Personen. Dabei werden auch die Kinder mitgezählt. Der Bundesrat empfiehlt zudem dringend, Treffen im Privaten auf zwei Haushalte zu beschränken. Ursprünglich vorgesehen war eine Einschränkung auf fünf Personen, davon ist der Bundesrat nun aber abgewichen.

Was ist mit Weihnachten und Silvester?

Ausnahmen, wonach sich inklusive Kindern mehr als zehn Personen treffen dürfen, sind nicht geplant. Allerdings dürfen Restaurants an diesen Tagen bis 1 Uhr nachts geöffnet bleiben.

Ärzte und Pflegepersonal kümmern sich auf der Covid-19-Intensivabteilung in einem Krankenhaus in Zürich um Patienten. | Bild: Gaetan Bally/Keystone/dpa

Plant die Schweiz noch härtere Maßnahmen?

Gut möglich. Wenn sich der Trend fortsetzt und die hohen Infektionszahlen nicht heruntergehen, kann es zu einem neuen Lockdown kommen. Darüber will der Bundesrat am 18. Dezember entscheiden. Möglich ist, dass dann der Einzelhandel und Restaurants ganz schließen müssen. Unklar ist aber noch, ob dies bundesweit gelten wird oder den Kantonen überlassen wird – je nach Infektionslage.

Gibt es Ausnahmen für einzelne Kantone?

Kantone, die bereits mit schärferen Maßnahmen die Neuinfektionen drücken konnten, können die Sperrstunde bis 23 Uhr hinauszögern. In der französischsprachigen Westschweiz etwa wurden schon vor Wochen schärfere Maßnahmen getroffen, die Wirkung zeigten. Doch das Infektionsniveau ist weiterhin hoch.

Voraussetzung dafür ist, dass der sogenannte Reproduktionswert, also wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt, während mindestens sieben Tagen unter 1 sein. Zudem muss die Sieben-Tages-Inzidenz mindestens sieben Tagen lang unter dem Schweizer Durchschnitt liegen.

Außerdem müssen Kantone, die solche Erleichterungen ermöglichen wollen, genügend Kapazitäten bei der Kontaktverfolgung haben. Zusätzlich sind Absprachen mit Nachbarkantonen nötig.

Können einzelne Kantone strengere Maßnahmen anordnen?

Ja, das ist möglich, so wie bisher. Es lohnt sich daher, sich vor einem Besuch über die Bestimmungen eines Kantons zu informieren.

Wann treten die Maßnahmen in Kraft?

Heute um Mitternacht. Sie gelten bis zum 22. Januar.