Video vor 2 Stunden

Neubau mit Bagger zerlegt: Was droht dem Bau-Unternehmer jetzt?

Abgerissene Balkone, eingeschlagene Fenster, herausgerissene Fassaden-Bruchstücke: Ein 47-jähriger Bauunternehmer hat mit einem Bagger einen gerade fertiggestellten Wohnkomplex in Blumberg zerstört. Was weiß man schon über das Motiv? Und was droht dem Mann? Ein Gespräch mit Jörg Kluge vom Polizeipräsidium Konstanz.