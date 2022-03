Region vor 1 Stunde

Netzausfall bei 1&1: Behörden nicht erreichbar – auch im Südwesten

Das Netz des Telekommunikationsanbieters 1&1 Versatel ist am Montagmorgen großflächig ausgefallen. Behörden waren in vielen Städten nicht erreichbar. Auch in der Region kam es zu Ausfällen.