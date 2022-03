Die Konstanzer Landtagsabgeordnete Nese Erikli ist im Zuge von Nachwahlen zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im baden-württembergischen Landtag aufgerückt. Am Dienstag wurde die 40-Jährige zu einer der fünf gleichberechtigten Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz gewählt. Die Wahlergebnisse waren nicht-öffentlich.

Erikli zeigte sich aber in einer ersten Reaktion gegenüber dem SÜDKURIER sehr angetan über ihr Ergebnis. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, so Erikli. Die Konstanzerin gehört dem Landtag seit 2016 an. Bei der Landtagswahl 2021 holte sie erneut das Direktmandat und erzielte mit 42,1 Prozent das zweitbeste Ergebnis in Baden-Württemberg.

Neuer Vize auch aus Reutlingen

Ebenfalls neuer Vize ist neben den bereits amtierenden Stellvertretern Oliver Hildenbrand, Cindy Holmberg und Petra Krebs der Reutlinger Abgeordnete Thomas Poreski. Neuer Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsgrünen ist Daniel Lede Abal.

Durch den Tod des langjährigen Grünen-Abgeordneten und bisherigen parlamentarischen Geschäftsführers Uli Sckerl sowie der Ernennung der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Susanne Bay zur Stuttgarter Regierungspräsidentin waren die Nachwahlen notwendig geworden. Dem Vorstand gehört außerdem Landtagspräsidentin Muhterem Aras an.