Das Wochenende startet nass und dabei kann es ungemütlich werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart hat für Baden-Württemberg eine Warnung vor Gewitter und Starkregen herausgegeben. „Am morgigen Tag überquert uns eine Kaltfront mit Gewitteraktivität vor allem im Süden“, sagte Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag.

Von Donnerstagabend an werde von Frankreich und der Schweiz her schlechtes Wetter über das Bundesland ziehen. Auf die südliche Hälfte des Landes treffen dann gebietsweise Starkregen, stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometer pro Stunde sowie kleinkörniger Hagel. Auch für Freitag sei laut DWD extrem heftiger Starkregen angekündigt. Mancherorts fielen in der Stunde bis zu 50 Liter pro Quadratmeter.

Am Samstag flaue das Unwetter zwar ab, dennoch bleibe es bewölkt. Von Westen her ziehen Regenwolken übers Land, die sich gebietsweise niederlassen. Der leichte Regen soll bis in die Nacht zum Sonntag anhalten. Sonntag soll es dann teilweise wieder sonnig und überwiegend trocken werden. Nur im Bergland und in Oberschwaben müssten sich die Bewohner auf schwache Schauer einstellen.

Generell werde das Wochenende etwas kühler als die Tage und Wochen zuvor. Höchstwerte lägen bei 26 Grad, so der Sprecher. Dafür sorge auch ein frischer Westwind, der die subtropische heiße Luft ersetzt. Die nächste Woche starte dementsprechend etwas kühler, aber bleibt überwiegend heiter bis zur Mitte der Woche.

Sommerstürme sorgten für Millionenschäden

Die beiden Sommerstürme „Lambert“ und „Kay“ haben einer ersten Bilanz zufolge versicherte Schäden in Höhe von 740 Millionen Euro verursacht. Die Sachversicherungen zahlen 250 Millionen Euro für Sturm- und Hagelschäden an Häusern oder Gewerbe- und Industriebetrieben sowie 140 Millionen Euro für Schäden durch Starkregen und Überschwemmungen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte. Die Kfz-Versicherer zahlen demnach rund 350 Millionen Euro.

„Unwetter in dieser Größenordnung erleben wir alle zwei bis drei Jahre“, erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Neben dem passenden Versicherungsschutz werde Prävention deshalb immer wichtiger, um künftige Schäden gering zu halten.

Die Versicherer erwarteten von Bund und Ländern „verbindliche Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung“. Dazu gehörten etwa klimaangepasstes Planen, Bauen und Sanieren, ein Baustopp in Überschwemmungsgebieten und eine Verringerung der Flächenversiegelung. (dpa/AFP)