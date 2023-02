Schwarzwald-Baar

Narri Narro! Im Schwarzwald ist der Höhepunkt des bunten Treibens erreicht. Narren in bester Fasnet-Laune, Umzüge mit großartiger Stimmung und dazu ein Wetter wie aus dem Bilderbuch: Das Städle erlebt einen Fasnet-Mentig, wie er schöner nicht sein könnte.

Das lässt sich auch ein Ministerpräsident nicht entgehen: Winfried Kretschmann ist zu Besuch und feiert mit den Villinger Narren mit!

Bild: Göbel, Nathalie

Hier gibt es die Bilder:

Weitere Bilder aus dem Schwarzwald vom Montag:

Alle Bilder von der Fastnacht im Schwarzwald gibt es hier

Bodenseekreis

Auch am Bodensee geht die Fasnet weiter. In Markdorf hat die Straßenfasnet ihren Höhepunkt erreicht, die besten Bilder von ‚Markdorf total verruckt‚ gibt es hier. In der Markdorfer SÜDKURIER-Redaktion sind die Narren zu Besuch, die Bilder gibt es hier.

Bild: Nosswitz, Stefanie

Beim Umzug in Salem-Mimmenhausen haben die Narren jede Menge Gaudi, die Bilder sehen Sie hier. Beim Kärrelerennen in Meersburg fährt Lokomotive Emma auf den ersten Platz.

Alle Bilder zur Fasnet im Bodenseekreis gibt es hier.

Hochrhein

Auch am Hochrhein zeigt sich das Narrenvolk am Montag in Hochform. In Bad Säckingen strahlt die Sonne beim großen Umzug, die Bilder gibt es hier. In der Pflumestadt Bonndorf gibt es ebenfalls einen Umzug, die Bilder sehen Sie hier.

Bild: Stefan Limberger-Andris

In Waldshut ziehen die Hexen durch die Kaiserstraße und bieten ein schaurig-schönes Spektakel. Und auch in Görwihl gibt es einen kleinen, aber feinen Umzug.

Weitere Bilder:

Alle Bilder vom Hochrhein gibt es hier!

Linzgau-Zollern-Alb

2500 Narren, Tausende Besucher: Der Fasnetsmäntigumzug ist der Höhepunkt der Pfullendorfer Fasnet! Die schönsten Bilder sehen Sie hier.

Viele Kinder, Hilbenschlecker, Felsadapper und allerlei Hexen ziehen durch die Straßen von Stetten a.k.M.

Bild: Julia Lutz

Und auch in Meßkirch wird groß gefeiert: Hunderte säumen beim großen Umzug die Straßen. Hier gibt es die schönsten Eindrücke:

Alle Bilder gibt es unter www.sk.de/bilder!

Kreis Konstanz

In Konstanz bekommt das Medienhaus Narrenbesuch – dem SÜDKURIER ist‘s eine Ehre!

In Gottmadingen regnet es beim großen Rosenmontags-Umzug reichlich Konfetti, Bilder sehen Sie hier!

Bild: Trautmann, Gudrun

Eine ganz ungewohnte Perspektive auf den Umzug gibt es hier: Wilhelm Nebelung von der Segelfluggruppe Binningen hat ein paar Luftaufnahmen gemacht.

In Stockach wird der Hemedglonker verbrannt, anschließend geht es für die Narren zum Ball. Auch in Eigeltingen wird die Hexe unter großem Geheul verbrannt.Weitere Bilder vom Montag:

Alle Bilder aus dem Kreis Konstanz gibt es hier!