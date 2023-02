Die Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister hat ihren Zunftabend in der Tudoburghalle unter dem Motto „Hakuna Matata“ gefeiert. Das gleichnamige Lied wird in dem bekannten Disney-Film „Der König der Löwen“ von Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumbaa für den Löwenprinzen Simba gesungen. Der Begriff „Hakuna Matata“ kommt aus dem Afrikanischen und bedeutet frei übersetzt „Es gibt keine Probleme“ oder „Nimm‘s locker“.

Diese Unbeschwertheit lebten die Akteure auf der Bühne überzeugend – obwohl die Zukunft ihres Auftrittsortes, der Tudoburghalle, bei steigenden Energie- und Baupreisen ungewiss ist. So ging Markus Bihler für den Förderverein Tudoburghalle mit dem Nachttopf umher, um Spenden für einen Neubau zu sammeln, dessen Pläne schon vorliegen. Trotz Sanierungsbedarf der rund 50 Jahre alten Halle war der Bunte Abend mehr als gelungen, denn die Honstetter Narren hatten große Lust auf Fasnacht – auch wenn die Bühne wieder einmal zu klein für ihre Auftritte war und darum auch die ganze Halle inklusive Zuschauerraum genutzt wurde.

Das Motto „Hakuna Matata“ zog sich als roter Faden durch den Abend und das Programm. Im Anschluss an die verschiedenen Auftritte schuf die Guggenmusik Schtägge Näschter nochmals einen fulminanten Höhepunkt. Gefeiert wurde beinahe bis zum Aufräumen am nächsten Tag. Auffällig waren wieder einmal die liebevollen Kostüme, die mit vielen Details überzeugten. Doch die Tänze waren nicht nur ein Augenschmaus, sondern dienten ebenso dem großen Lebensgefühl, das sich sich in einem anderen Disney-Song finden lässt: „Schmeiß die Sorgen über Bord“.

Viele der 66 Akteure (siehe Infokasten) standen gleich mehrmals auf der Bühne und sind auch unter dem Jahr nicht nur im Narrenverein aktiv. Die Liebe zur Fasnacht wird in Honstetten von Generation zu Generation weitergegeben, und so standen ganze Familien auf der Bühne. Musikalisch untermalt wurde der Abend vom 25-stimmigen Sängermist – dem Kirchenchor – sowie dem Musikverein. Und selbst der Gemeindeengel Werner Hirt wurde in seiner Bütt über das Dorfleben und die Weltpolitik zum Löwen.