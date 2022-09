„Rennt da ein Nackedei durch die City?“, fragt eine erstaunte Singenerin in einem sozialen Netzwerk und postet ein Video, wie es selten in der Stadt unter dem Hohentwiel zu sehen war. Eine Frau läuft mitten am Tag und bei Regenwetter nackt durch die vielbefahrene Ekkehardstraße in der Singener Innenstadt, vorbei an einem Kaffeeladen sowie an einem Schmuck- und Uhrengeschäft.

Augenzeugen, die vor einem der Läden stehen, drehen sich ungläubig nach der Flitzerin um, wie auf dem viral gegangenen Video zu erkennen ist. Gefilmt hatten den Vorfall zwei Frauen aus einem fahrenden Auto.

Die nackte Läuferin mit schwarzen langen Haaren versucht offenbar sich hinter geparkten Autos zu verstecken und scheint bei zwei Pkw zu probieren, ob die Türen unverschlossen sind.

Eine nackte Frau rennt bei Regen die Ekkehardstraße in der Singener Innenstadt entlang. | Bild: Screenshot privat/WA/FB

Es gibt ein zweites Video, das ebenfalls aus einem fahrenden Auto – diesmal von einem Mann – aufgenommen wurde. Darin läuft die Frau wie eine gewöhnliche Joggerin ebenso die Ekkehardstraße hinunter.

Was steckt dahinter?

Doch welche Geschichte verbirgt sich hinter der nackten Läuferin? Hat der scheinbar kuriose Vorfall einen ernsten Hintergrund? Auch das zuständige Konstanzer Polizeipräsidium scheint nach einer SÜDKURIER-Anfrage zunächst verblüfft und verspricht, zu dem Vorfall im Haus recherchieren zu wollen.

Drei Stunden später wird das Rätsel aufgelöst: Sprecher Nicole Minge bestätigt, dass es am 14. September 2022 in der Ekkehardstraße in Singen gegen 16 Uhr zu einem Einsatz der Polizei kam, da eine Frau nackt auf der Straße herumlief. „Sie befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Fachklinik gebracht“, so Minge.

Nackter Mann in Singen

Ähnliche Vorfälle in Singen und Düsseldorf hatten einen etwas heitereren Hintergrund: Vor fast genau neun Monaten, wenige Tage vor Silvester, versteckte sich mitten in der Nacht bei eisigen Temperaturen ein nackter Mann, nur mit Perücke gekleidet, hinter einem Baum vor einer Polizeikontrolle.

Der 50-jährige Schweizer gab damals an, kein Exhibitionist zu sein, obwohl laut Polizei sein Glied erigiert war. Er erzählte den Beamten, dass lediglich die Begleichung einer verlorenen Wette der Grund für seinen nackten Nachtspaziergang sei, was ihn aber nicht vor einem Bußgeld schützte.

Nackte Frau mit Eis in der Hand

In Düsseldorf kaufte im Juni 2021 eine völlig nackte, junge Frau eine Kugel Schokoeis bei einem Eisgeschäft und schlenderte dann mit der Eistüte in der Hand seelenruhig durch die Stadt, wobei sie für großes Aufsehen sorgte. Die etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau ließ sich von Gaffern und Schaulustigen nicht irritieren.

Begleitet wurde sie laut einem Augenzeugen von zwei Kamerateams. Er vermutete, dass es sich um ein Experiment für das Fernsehen handelte. Anzeigen oder Beschwerden sollen bei der Polizei damals keine eingegangen sein.

Hohe Strafen drohen

Doch sich in der Öffentlichkeit zu entblößen, kann teuer werden, wenn es als eine Erregung öffentlichen Ärgernisses eingestuft wird. Diese kann laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe – laut Anwälten von bis zu 1000 Euro – geahndet werden.