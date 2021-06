Jene fünf mußtmaßlichen Marokkaner, die am Montag auf der Raststätte Nellenburg nahe Stockach von der Polizei aufgegriffen werden, dürften auf ihrer letzten Etappe mindestens 14 Stunden am Stück in einem Lkw-Anhänger ausgeharrt wurden, bis sie auf sich aufmerksam machten. Im Anschluss erlebten sie eine weitere Odyssee durch zahlreiche Einrichtungen, die noch nicht abgeschlossen ist.

Es war am Montag gegen 21 Uhr, als ein bosnischer Lkw-Fahrer in Stockach wohl den Schock seines Lebens hatte: Bei einer Pause am Rastplatz Nellenburg an der A98 hörte er plötzlich Klopfgeräusche aus dem Inneren seines Lkw-Anhängers. Der Bosnier