Nachbau eines Klassikers: Der Junkers „Junior“ hat in Neuhausen ob Eck seinen Erstflug absolviert

Das Original hob erstmals 1929 ab. Nun wird es den „Junior“ des legendären Flugzeugbauers Junkers wieder geben: Ein Zweisitzer, der in der Region gebaut wird und in Deutschland in einer neuen Ultraleicht-Klasse starten darf – auch der Preis steht schon fest. Die Flugerprobung in Neuhausen ob Eck hat kürzlich begonnen. Wir waren dabei.