Verpackungssteuer vor 1 Stunde

Tübingen darf Verpackungssteuer erheben – jetzt könnte sie auch am Bodensee kommen

Gastronomen müssen Extra-Geld für Einweg-Verpackungen bezahlen: Was in Tübingen gilt, könnte auch am See Realität werden. Konstanz hat schon einen möglichen Starttermin – eine andere Bodenseestadt lehnt das Modell ab.