An Fronleichnam sind teils schwere Unwetter über den Südwesten gezogen. Schwerpunkte waren der Schwarzwald, die Schwäbische Alb und die Region Stuttgart.

Größere Schäden habe es nicht gegeben, sagten Polizeisprecher der betroffenen Gebiete. Im Schwarzwald spülte der starke Regen Geröll auf eine Straße im Harmersbachtal im Landkreis Offenburg. Im Landkreis Böblingen gab es zwei Unfälle wegen Aquaplanings.

In Stuttgart drang Wasser in die Klett-Passage am Hauptbahnhof ein. Die Feuerwehr war deswegen am Nachmittag im Einsatz, so ein Polizeisprecher. Zudem sei im Stadtteil Freiberg ein Dachfenster zu Bruch gegangen.

Verspätungen und Ausfälle im Zugverkehr

Im Zugverkehr kam es in der Region Stuttgart zu Verspätungen und Ausfällen. In Stuttgart-Bad Cannstatt müssten Züge wegen Unwetterschäden auf das S-Bahn-Gleis umgeleitet werden, teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit.

Am Abend und in der Nacht zum Freitag sollen die Gewitter dann aus Baden-Württemberg abziehen, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte.

Wie wird das Wetter am Wochenende?

Sonne satt erwartet die Menschen im Südwesten nach Fronleichnam. Bis Sonntag werde wohl im Stuttgarter Raum, in Mannheim und in Regionen rund um den Rhein die 30-Grad-Marke geknackt, sagte ein Sprecher vom Deutsche Wetterdienst. „Wir erwarten wunderschönes Badewetter.“ Auch wenn man nicht an den genannten Orten wohnt, darf man sich auf „ganz viel Sonne“ im kompletten Südwesten freuen, so der Experte weiter. Für das Ländle gehen die Meteorologen von 26 bis 29 Grad aus.

Wassertemperaturen in Bodensee und Rhein steigen

Die milden Tage der vergangenen Woche sind zumindest im Wasser noch zu spüren. Die Wassertemperaturen sind gestiegen. Laut DWD sind es im Bodensee mittlerweile nachmittags 20 Grad. Auch andere, kleinere Badeseen dürften dem Sprecher nach schon mit ähnlichen Temperaturen locken. Im Rhein, dem Neckar und der Donau liegen die Wassertemperaturen nach Messwerten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg bei 18 bis 21 Grad. „Die Sonne wirkt schon“, so der DWD-Sprecher.

Erst zum Sonntagnachmittag könnte das Wetter laut DWD-Prognosen wolkenreicher und etwas unbeständiger werden. (dpa/lsw)