Konstanz vor 1 Stunde

Neues zum SEK-Einsatz an Ostern: Wird den Tätern der Anwalt bezahlt, nicht aber dem Opfer?

Eine bewaffnete Jugendbande aus Konstanz entführte, erpresste und misshandelte einen 19-Jährigen. Was eine Hotelparty in Radolfzell damit zu tun hat, wann die Bande vor Gericht steht und was die Familie des Opfers sagt.