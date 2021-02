Ravensburg Nur für Abonnenten vor 18 Minuten

Mutmaßlicher Raubmord durch 15-Jährige: Angreiferin soll zugestochen haben, weil sich Opfer gegen Diebstahl wehrte

Am Bahnhof in Ravensburg wurde am Dienstag eine 62-Jährige mutmaßlich von einer 15-Jährigen erstochen. Die Polizei glaubt, dass es ein Raubmord war. Zudem werden neue Details zum vielfach polizeibekannten Mädchen bekannt. Anwohner beobachten, dass Probleme am Bahnhof zunehmen.