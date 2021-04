Die Impfkampagne ging bislang nur schleppend voran. Doch die erste Bilanz nach dem Impfstart in Hausarztpraxen lässt hoffen. Das Impftempo ist sprunghaft angestiegen – und die Kassenärztliche Vereinigung verspricht bei entsprechender Liefermenge sogar noch mehr.

Der Corona-Impfstart bei den Hausärzten hat der lahmenden Impfkampagne in Baden-Württemberg geradezu Flügel verliehen. Das zeigt das Impfregister des Robert-Koch-Instituts. Am Mittwoch wurden in Baden-Württemberg demnach nahezu 80.000 Menschen gegen