Im Fall des blutigen Handgranaten-Attentats vom Juni 2023 auf eine Trauergemeinde bei einer Beerdigung in Altbach (Kreis Esslingen) hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart in zwei Verfahren Anklage erhoben: Der mutmaßliche Handgranaten-Werfer, ein 23-jähriger iranischer Staatsangehöriger, muss sich wegen versuchten Mordes, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, der gefährlichen Körperverletzung und wegen Kriegswaffengebrauchs verantworten.

15 Teilnehmer der Trauerfeier waren durch die Explosion der Handgranate zum Teil schwer verletzt worden, nur ein Zufall hatte Schlimmeres verhindert – die Handgranate war von einem Hindernis abgelenkt worden. Der 23-jährige Angeklagte, der laut Staatsanwaltschaft zu einer mit einigen Teilnehmern der Beerdigung rivalisierenden regionalen Gruppe gehören soll, war bei seiner Flucht vom Friedhof durch aufgebrachte Teilnehmer der Trauerfeier verfolgt, angegriffen und ebenfalls schwer verletzt worden.

Serie von Gewalttaten

Fünf dieser 19 bis 21 Jahre alten Männer – zwei deutsche, zwei türkische und ein georgischer Staatsangehöriger – sind nun wiederum wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor der Jugendkammer des Stuttgarter Landgerichts angeklagt. Allesamt sitzen die Angeklagten in Untersuchungshaft.

Das Handgranaten-Attentat von Altbach wird zu einer Serie von Gewalttaten und meist nächtlichen Schießereien auf der Straße gerechnet, die sich seit 2022 im Großraum Stuttgart ereignet haben und den Ermittlern zunächst aufgrund des scheinbar fehlenden Zusammenhangs Rätsel aufgaben. Der Blutzoll dieser Gewaltserie bislang: ein Toter und mehrere teils schwer Verletzte.

Worum es geht Die Ermittler ordnen die Ereignisse zwei regionalen Achsen zu: Stuttgart-Göppingen und Ludwigsburg-Esslingen-Plochingen. Hinter den Gewalttaten stecken lose Gruppen junger Männer, die sich in Bars und Cafés treffen, über soziale Medien verabreden, eine vermeintliche Rivalität zu Angehörigen anderer Gruppen aufbauen und diese durch Straf- und Gewalttaten ausleben. Laut LKA handelt es sich um keine klassische Bandenkriminalität.

Unter dem Dach des Landeskriminalamts (LKA) ermitteln dazu mittlerweile mehr als 100 Polizeibeamte in der übergeordneten Ermittlungsgruppe „Fokus“ oder in weiteren Ermittlungsgruppen in den Polizeipräsidien Stuttgart, Ludwigsburg, Reutlingen, Esslingen und Ulm.

Ihre Arbeit zeigt allmählich Wirkung: In einem ersten Urteil zu der Gewaltserie sind vor dem Stuttgarter Landgericht vier Männer zu Haftstrafen zwischen sieben und drei Jahren verurteilt worden. Sie waren im September 2022 an einer wilden Schießerei in Esslingen bei Stuttgart beteiligt gewesen und wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags angeklagt.

Mitarbeiter der Spurensicherung suchen nach dem Wurf eines Sprengkörpers in Altbach nach Spuren. | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Aktuell sind im Zusammenhang mit diesen Gewalttaten in der Region Stuttgart 34 Personen in Haft, wie LKA-Sprecher David Fritsch dem SÜDKURIER gegenüber bestätigte. Ihnen wird unter anderem schwere Körperverletzung, versuchter Mord oder Totschlag, Waffen- oder Drogenbesitz vorgeworfen. Zudem seien über 80 Durchsuchungen durchgeführt worden und inzwischen mehrere hundert Personen in den Fokus der Ermittler geraten.

Mehr als 600 Spuren haben die Ermittler derzeit noch auszuwerten – und mit jeder neuen Spur, jeder zugeordneten DNA, könnten neue Hinweise auf Straftaten oder Tatverdächtige hinzukommen. „Aktuell hat sich die Lage ein wenig beruhigt“, sagt Fritsch, aber ein Ende der Ermittlungen zu den Fällen sei längst nicht in Sicht.

Was steckt hinter den Angriffen?

Aber was sind die Hintergründe der Wildwest-Szenen? Um Clankriminalität oder organisierte Kriminalität handele es sich jedenfalls nicht, hatte im Juni dieses Jahres LKA-Chef Andreas Stenger im Gespräch mit dem SÜDKURIER gesagt. Hinter den Taten stünden vielmehr lose regional organisierte, rivalisierende multiethnische Gruppen junger Männer, die vor allem Perspektivlosigkeit, Migrationshintergrund und ein Bild toxischer Männlichkeit verbinde, so Stenger damals.

„Der plausibelste Hintergrund, den wir erkennen: Da geht es um Respekt und um Ehre. Um Anerkennung. Und den größten Respekt in der Gruppe verdient man sich durch Gewalttaten. Eine Gewalttat löst eine Reaktion bei der anderen Gruppierung aus und so eskaliert es“, sagte Stenger.

Fast alle der Täter haben einen Migrationshintergrund, einige auch einen deutschen Pass. Viele haben türkische, kurdische, syrische Wurzeln oder stammen aus der Region Westbalkan. Die Polizei sei da mit dem Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung konfrontiert. Für ihn, konstatierte der LKA-Chef, seien diese Täter das Produkt einer „misslungenen Integration in der zweiten und dritten Generation“.