Frustriert sei er, sehr frustriert. So ist es am Tag danach aus dem Umfeld von Martin Körner in der Stuttgarter SPD-Parteizentrale zu vernehmen. Keine zehn Prozent hatte Körner, profilierter Kommunalpolitiker und SPD-Fraktionschef im Stuttgarter Gemeinderat, am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl eingefahren, ein einstelliges Ergebnis, das den Kandidaten in der Zweitklassigkeit verortet.

Was Körner als mitentscheidend dafür betrachtet, daraus hatte er schon am Sonntagabend keinen Hehl gemacht, als er ankündigte, die Kandidatur zurückzuziehen und bei der Neuwahl in drei Wochen nicht erneut anzutreten: Marian Schreier. Er sei „sehr enttäuscht“, sagte Körner, und es sei „nicht hilfreich“ gewesen, dass mit Schreier noch ein Bewerber aus dem gleichen Inhaltsspektrum mit – wenngleich ruhendem – SPD-Parteibuch angetreten sei.

Schreier hatte auch Losglück

Satte 15 Prozent standen am Ende des Wahlgangs am Sonntagabend schließlich hinter dem Namen Marian Schreier, der dank Losglück auf dem Wahlzettel ganz oben an Platz 1 auftauchte.

Von Schreier selbst war – nach seiner begeisterten Reaktion am Sonntagabend – derweil am Montag bis zum Nachmittag nichts mehr zu vernehmen. Unübliche Funkstille herrschte auf allen Schreier Kanälen, weder auf seiner Wahlkampf-Homepage noch auf Facebook oder Twitter gab es Neuigkeiten, auch auf Telefon-Anfragen reagierten zunächst weder Schreier noch sein Wahlkampfteam.

Schreier feiert „Sensation“

Als „Sensation“ hatte es der 30-jährige Tengener Bürgermeister am Wahlabend noch bezeichnet, dass er als als jüngster, relativ unbekannter Kandidat mit klarem Profil und dem Versprechen auf einen Neuanfang in der Landeshauptstadt auf Anhieb auf Platz drei landen konnte – und das gerade einmal 2,2 Prozent hinter der vermeintlichen grünen Mitfavoritin Veronika Kienzle.

Diese hatte mit 17,2 Prozent der Wählerstimmen nicht einmal annähernd das große grüne Stimmenpotenzial in Stuttgart heben können und war mit großem Abstand von Frank Nopper (CDU), dem Backnanger Oberbürgermeister, auf Platz zwei verweisen worden. Nopper, der mit 31,8 Prozent knapp ein Drittel der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte, zieht jetzt „von der Poleposition aus“, wie er es nannte, in den zweiten Wahlgang.

Nopper bewusst demütig

Sein Markenzeichen aus dem Wahlkampf, ein breites, siegessicheres Lächeln, verkniff sich Nopper diesmal: Er ziehe „mit Demut“ in die zweiten Runde, so Nopper. Offen zur Schau getragener Hochmut, das weiß Nopper als Schwabe, kommt im Stuttgarter Talkessel, wo Bescheidenheit eine Tugend ist, direkt vor dem tiefen Fall

Veronika Kienzle, Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen für die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart 2020. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Dabei gab sich auch Kienzle Mühe, gute Miene zu ihrem weit hinter sämtlichen Umfragen zurückgebliebenen Ergebnis zu machen und sich die bittere Schlappe nicht anmerken zu lassen. Der Grünen-Landesverband gratulierte Kienzle derweil unverdrossen zu ihrem „guten Ergebnis“. Etwas verklausuliert machte Kienzle noch am Wahlabend einen Führungsanspruch innerhalb des Verfolgerlagers aus dem grün-rot-linken Spektrum deutlich.

Kienzle will grün-links-rot hinter sich einen

Man habe ja vielfach die gleichen Themen vertreten, sagte Kienzle, und es müsse doch das gemeinsame Ziel der Kandidaten auf dem dritten, vierten und fünften Platz sein, „also der Kandidaten, die hintenanstehen“, sagte Kienzle, diese gemeinsam umzusetzen. Will heißen: Mit ihr als Kandidatin des gesamten Spektrums.

Einiges wird davon abhängen, ob sich Hannes Rockenbauch aus dem linksökologischen Lager dafür entscheidet, auch beim zweiten Wahlgang wieder anzutreten. Der Stuttgart-21-Gegner und Fraktionschef der Linken/SÖS kam mit 14 Prozent knapp hinter Schreier auf Platz vier.

Marian Schreier selbst hatte vor dem Wahl gegenüber dem SÜDKURIER angekündigt, mit einem entsprechenden Wahlergebnis „auf jeden Fall“ in den zweiten Wahlgang gehen zu wollen. Schreier wird allgemein in der Stadt nach Nopper als der zweite Gewinner des Wahlabends bewertet. Bis Mittwoch, 18 Uhr, müssen für die Neuwahl am 29. November die bisherigen Bewerbungen bei der Stadt Stuttgart zurückgezogen oder neue Bewerbungen eingereicht sein.