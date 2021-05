Baden-Württemberg Nur für Abonnenten vor 54 Minuten

Nach der erfolgreichen Klage gegen das Klimaschutzgesetz: Wie der Brief einer 11-Jährigen an Jürgen Resch den Stein ins Rollen brachte

Die Klage mehrerer Umweltorganisationen und Klimaaktivisten gegen das Klimaschutzgesetz des Bundes bekam vor dem Bundesverfassungsgericht zumindest teilweise Recht. Was dieser Sieg für die Aktivisten aus Region – unter anderem Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch – bedeutet und was ein Brief einer 11-Jährigen damit zu tun hat.