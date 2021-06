Das Urteil des Bundesarbeitsgericht ist nachvollziehbar: Osteuropäische Pflegekräfte müssen für die Rund-um-die-Uhr-Betreuung in Familien nach Mindestlohn bezahlt werden – für die gesamte Zeit. Das hat schwerwiegende Konsequenzen. Was ein hiesiges Vermittlungsbüro dazu sagt und wie die Verbände auf das Urteil reagieren.

Die Webseite wirbt mit Erfahrung von 45.000 Vermittlungen. „Pflegehelden“ ist ein sogenannter Franchise-Anbieter mit mehr als 60 Filialen in Deutschland. Am Bodensee gibt es eine Anlaufstelle in Überlingen, vermittelt werden kann von