Schwere Ausschreitungen haben am Wochenende in Stuttgart bundesweit für Aufsehen gesorgt. Immerhin: In der Nacht auf Montag blieb es in der Stadt ruhig. Doch der Blick zurück erschreckt immer noch viele. Hat es doch in der Nacht zum Sonntag schwere Ausschreitungen gegeben.

Menschen stehen vor einem geplünderten Geschäft in der Stuttgarter Marienstraße. | Bild: Julian Rettig/dpa

Dutzende gewalttätige Kleingruppen hatten die Stuttgarter Innenstadt verwüstet. Während einer Kontrolle wegen eines Drogendelikts hätten sich viele Feiernde gegen die Polizisten solidarisiert. Polizeiangaben zufolge beteiligten sich bis zu 500 Personen an den Krawallen, bei denen 19 Polizisten verletzt wurden. 24 Personen wurden vorläufig festgenommen.

Bei den Ausschreitungen flogen Pflastersteine auf vorbeifahrende Polizeiautos, Schaufenster wurden eingeschlagen und Geschäfte geplündert.

Die betroffenen Geschäfte liegen direkt an einer zentralen Stuttgarter Einkaufsstraße.

Seehofer-Besuch geplant

Horst Seehofer (CSU) will sich nach den Ausschreitungen in Stuttgart vor Ort ein Bild von der Lage machen. Dies teilte das baden-württembergische Innenministerium am Montag mit. Innenminister Thomas Strobl (CDU) werde Seehofer um 12 Uhr zu einem Gespräch in seinem Büro treffen. Ab 13 Uhr sei ein Termin vor Ort in der Innenstadt geplant. An den Krawallen in der Nacht zum Sonntag waren nach Angaben der Polizei 400 bis 500 Menschen beteiligt. Mindestens 19 Polizisten wurden verletzt. 24 Menschen wurden vorläufig festgenommen.

Eine Nacht der Wut Randale auch im Wollgeschäft Ein Sportschuhgeschäft, ein Juwelier - aber auch ein Wollgeschäft. Die Randalierer in Stuttgart hatten es in der Nacht zum Sonntag nicht nur auf Geschäfte mit hochpreisiger Ware abgesehen. So wurde etwa in einer Filiale von „Wolle Rödel“ offenbar eine Bank durchs Schaufenster geworfen. „Ich weiß nicht, in welchem Rausch man sich befinden muss, um so viel Wut aufzubauen und fremdes Eigentum und Leute, die man überhaupt nicht kennt, so zu schädigen“, sagte die Stuttgarter Bezirksleiterin des Unternehmens, Ellen Gonschior. Anstelle des gebrochenen Schaufensters wurden am Sonntag Sperrholzplatten montiert. Durchs Glas war offenbar eine Bank des gegenüberliegenden Restaurants geflogen. „Die haben wir vorhin erst wieder rübergebracht“, erzählte Gonschior. Für die Wolle interessierten sich die Täter aber anscheinend nicht, laut Gonschior wurde nichts gestohlen oder angetastet. Den Schaden schätzt sie auf rund 5000 Euro.

Strobl sichert entschiedenes Vorgehen gegen Stuttgarter Randalierer zu

Nach den Krawallen hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) versichert, mit aller Konsequenz gegen die Randalierer vorzugehen. "Wir werden mit allem, was uns der Rechtsstaat zur Verfügung stellt, die Randalierer verfolgen und sie zur Rechenschaft ziehen", sagte Strobl in den ARD-"Tagesthemen". Die Qualität dieser gewalttätigen Ausschreitungen sei neu. Strobl verwies darauf, dass es wenig Anzeichen für eine politische Motivation gebe. Das sei aus der "Partyszene" gekommen, sicher seien auch Drogen und Alkohol im Spiel gewesen.

