von Elisa-Madeleine

Umsatzsteuerreform. Was ohnehin schon bürokratisch klingt, kochte in den vergangenen Wochen in Baden-Württemberg tatsächlich am Beispiel Kuchen hoch. Im Mittelpunkt die Frage, ob Gebäck, das in Schulen auf Basaren, Konzerten und Sommerfesten verkauft wird, bald steuerpflichtig werden kann.

Finanzministerium plant Lösung für Kuchen-Steuer

Einrichtungen, Elternvertreter, Kommunen reagierten empört. Wegen des Aufwands, den sie dahinter vermuten und der Bürokratie, die sich darin verbirgt. Vor allem aber wegen der Schüler, deren Tradition sie gefährdet sehen. In jedem Fall erhitzte die sogenannte Kuchen-Steuer landesweit Gemüter, die das Finanzministerium Baden-Württembergs nun aber beruhigen will – mit einer Lösung des Problems.

Wie berichtet, steckt hinter diesem Thema aber etwas Grundsätzlicheres: Der Diskurs nämlich, inwieweit öffentliche Einrichtungen künftig Umsatzsteuer auf Leistungen zahlen müssen, um private Unternehmer wettbewerbsrechtlich nicht zu benachteiligen. Deshalb hat die Europäische Union eine Mehrwertsteuerrichtlinie erlassen, die sich in Deutschland in Paragraf 2b des Umsatzsteuergesetzes wiederfindet. Die besagt: Kommunen, Ministerien und Landratsämter werden von 2023 an steuerpflichtig, so auch Schulen.

Ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte: Die Kuchen-Steuer als groteskes Beispiel der Umsatzsteuerreform. | Bild: Patrick Seeger

„Ein Bürokratiemonster“, finden Youri Tzschetzsch und Merit Tezayak vom Humboldt-Gymnasium in Konstanz: Dass der simple Kuchenverkauf durch diese Reform nun so verkompliziert würde, ist für die beiden Schülersprecher nicht nachvollziehbar. Schließlich wolle man mit der Aktion den Bäckern keine Konkurrenz machen – man wolle lediglich Schule, Schüler und schulische Projekte unterstützen. Die Kuchen-Steuer ist für sie „ein künstlich geschaffenes Problem“.

Ähnlich positionierte sich die EU-Kommission zur Diskussion. „Ein klassischer Fall von Goldplating. Oder, auf gut Deutsch, päpstlicher sein als der Papst“, kommentierte ein Vertreter.

Diese Kritik weist das Finanzministerium zurück. „Wir prüfen gerade alle Prozesse auf steuerliche Relevanz“, sagt Sprecher Sebastian Engelmann mit Blick auf die Reform. Diese Fälle müssten überprüft werden, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Ein großer Aufwand für alle Beteiligten. „Wir haben uns das nicht ausgesucht.“

Kuchenverkauf an Schulen soll steuerfrei bleiben

Die aufgeladene Debatte um den Kuchen will Sebastian Engelmann beruhigen. Die Lösung soll folgendermaßen aussehen:

Demnach soll der Kuchenverkauf ausdrücklich über Schüler oder Eltern organisiert werden. Dann würde die beliebte Aktion auch künftig steuerfrei bleiben. Die Schule als Teil des Staates dürfe explizit nicht als Verkäufer auftreten, bekräftigt der Sprecher. Dasselbe gilt für die Bewerbung der Aktion.

Nehmen gutmeinende Eltern dem Bäcker Geschäft weg? Im Kern geht es um die Frage, ob an öffentlichen Einrichtungen Leistungen erbracht werden, die auch ein privater Dritter erbringen könnte. Das heißt übersetzt: Wenn etwa Eltern für ein Schulfest Kuchen backen, der dann verkauft werden soll, hätte den ja auch ein Bäcker liefern und damit Geld verdienen können. Die Europäische Union will mit ihrer Mehrwertsteuerrichtlinie verhindern, dass private Unternehmer im Wettbewerb benachteiligt werden. (dpa)

Für die Praxis im Schulalltag heißt das: Es ändert sich wenig, wenngleich letzte rechtliche Details geklärt werden müssten. Das, schildert Sebastian Engelmann, betrifft vor allem Verkäufe, die Elternvertreter in der Schule stemmen. In Fällen, in denen Kuchen regelmäßig auf dem Wochenmarkt oder ähnlichen Formaten verkauft wird, komme die Kleinunternehmerregelung ins Spiel, wonach jährliche Einnahmen unter 22.000 Euro bleiben müssen, um steuerfrei zu sein. Ein solcher Kuchenverkauf sei bisher aber nicht bekannt.

So bleibt die Kuchen-Steuer wohl nur als groteskes Beispiel der Umsatzsteuerreform zurück. Sebastian Engelmann aber ist sich sicher: „Es wird weitere geben.“ Eines flammt indes bereits auf. Grünschnittarbeiten, die vielerorts vom Bauhof übernommen werden, könnte Einfluss auf den Wettbewerb haben. Zumal auch Landschaftsgärtner den Schnitt übernehmen könnten. Die Fortsetzung der Debatte um die Umsatzsteuerreform folgt also.